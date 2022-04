Augsburg

Die Stadt Augsburg will die Ausländerbehörde neu aufstellen

Plus Es gehe nicht nur um Durchsetzung von Aufenthaltsrecht bei Asylbewerbern, sondern auch um die Registrierung ausländischer Arbeitnehmer in Augsburg. Widerspruch kommt von der AfD.

Von Stefan Krog

Die Stadt will die Ausländerbehörde neu strukturieren. Es gehe darum, das Amt von der reinen Ordnungsbehörde, die sie auch bleibe, parallel als Willkommensbehörde aufzustellen, so Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Diese "Zweigleisigkeit" sei zunehmend wichtiger geworden in einer Stadt, in der knapp die Hälfte der Bevölkerung Migrationshintergrund habe. Das Aufgabenspektrum habe sich gegenüber dem reinen Vollzug von staatlichem Aufenthalts- und Asylrecht, der auch stark ins Leben von Personen eingreifen könne, erweitert.

