Die VOX-Sendung "Shopping Queen" macht wieder Halt in Augsburg

Die Sendung "Shopping Queen" mit Guido Maria Kretschmer hat es mal wieder nach Augsburg verschlagen. Auch das Modehaus Jung steht einer Kandidatin zur Seite.

Ein pinkfarbener VW-Bus, der in diesen Tagen in Augsburg häufiger gesehen wurde, dürfte vielen bekannt vorkommen: Shopping Queen ist in der Stadt, und das nicht zum ersten Mal. Die Kult-Sendung mit Designer Guido Maria Kretschmer kürt jede Woche eine neue "Shopping Queen". Fünf Kandidatinnen, 500 Euro und vier Stunden Zeit, so lautet das Konzept. Das Motto, unter dem die Kandidatinnen shoppen gehen müssen, ist jede Woche neu. Für die Augsburger Ausgabe im vergangenen Jahr lautete es: "Gewollt gerollt! Finde einen tollen Look rund um deinen neuen Rollkragen!"

Shopping Queen Besuch in Augsburg ist nichts Neues

Diesmal fielen den Augsburgerinnen und Augsburgern Auto und Fernsehteam unter anderem im Geschäft "Into the Wild" am Rathausplatz, bei Wöhrl und dm in der Bürgermeister-Fischer-Straße sowie im Modehaus Jung auf. Katharina Ferstl, die zur Leitung des Modehauses Jung gehört, hat sich an den prominenten Besuch schon gewöhnt: "Das Shopping Queen-Auto hat bestimmt schon zehn Mal vor unserer Tür geparkt, das ist mittlerweile schon Routine." Wer dieses Jahr dort eingekauft hat, wie das Motto lautet und wann die Folgen erscheinen werden, ist noch streng unter Verschluss. "Darüber dürfen wir leider noch nicht sprechen, erst wenn uns VOX das Go gibt", sagt Ferstl.

Eine Kandidatin wurde jedoch beim Einkaufen gesehen und ihre Teilnahme dann von VOX bestätigt: Die ehemalige Box-Weltmeisterin, Sängerin und Schauspielerin Tina Schüssler nimmt an der aktuellen Staffel teil.