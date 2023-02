Augsburg

vor 21 Min.

Die Zahl der Wohngeld-Anträge hat sich in der Stadt Augsburg vervierfacht

Plus Der Ansturm auf das Wohngeld hat bei der Stadt Augsburg voll eingesetzt. Die Bearbeitungsdauer wird deutlich steigen, der Sozialreferent ist dennoch zufrieden.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Beim Wohngeld ist die prognostizierte Welle an neuen Anträgen in Augsburg inzwischen voll ins Rollen gekommen. Im Januar habe man mehr als 800 Anträge bekommen, so Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) im Sozialausschuss des Stadtrats. Das seien viermal so viele wie im Januar 2022. Man habe aber mit der Entwicklung in dieser Größenordnung gerechnet und habe es geschafft, frühzeitig genug Personal dafür abzustellen. "Wir haben die Lage im Griff", so Schenkelberg. Die Bearbeitungszeit werde gleichwohl von bisher wenigen Wochen auf einige Monate ansteigen. Der Ansturm aufs Wohngeld liegt daran, dass jetzt deutlich mehr Augsburger einen Anspruch darauf haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen