Augsburg

vor 17 Min.

Dieselskandal ruft Augsburger Juraprofessor auf den Plan

Juniorprofessor Tobias Lutzi ist an der Uni Augsburg tätig.

Plus Tobias Lutzi sieht ein Urteil des BGHs zum Schadensersatz für Autokäufer kritisch. Nun stellt er geltende Prinzipien auf den Prüfstand und kann schon einen Erfolg verbuchen.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Jurist Tobias Lutzi war überrascht, als im großen Dieselskandal der Bundesgerichtshof das erste Urteil zur Frage des Schadensersatzes sprach. Dass für Tausende Autofahrer am Ende kaum Geld heraussprang, obwohl der Gerichtshof Herstellern wie VW ein "sittenwidriges" Verhalten bescheinigte, lässt den Juniorprofessor an der Uni Augsburg nicht ruhen. Nun startet er ein Forschungsprojekt, um die in Deutschland geltenden Prinzipien zum Schadensersatz auf den Prüfstand zu stellen.

