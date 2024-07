50 Jahre in einem Betrieb zu sein, mit all den Höhen und Tiefen, wer kann das schon von sich behaupten? Wer wird das in Zukunft noch von sich behaupten können, wo Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt erheblich gängiger ist als früher? Armin Ritter gehört also zu einer sehr seltenen, vielleicht aussterbenden Spezies. „Aber früher lief das noch ganz anders“, sagt er, was auch die Zeitungs-Annonce der Firma Schlüssel Fritz bezeugt, auf die hin sich der Eisenwarenkaufmann bewarb. Am 1. September 1974, mit gerade 20 Jahren, kam er zu dem Augsburger Traditionsbetrieb. Heute, mit 70 Jahren, ist er bereits seit vielen Jahren Betriebsleiter und kann von sich behaupten: „Es macht mir immer noch Spaß.“ An die Rente, sagt er, denke er noch nicht – aber dazu später mehr.

