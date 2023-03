Dinner Friends: Augsburger entwerfen Konzept zum Kennenlernen

Plus Fremde Menschen lädt man selten zum Essen ein. Ein solches Konzept stellen zwei Neu-Augsburger nun vor, um ihren Freundeskreis zu erweitern. Was hinter der Idee steckt.

Bei geselligem Miteinander mit viel Gelächter und gutem Essen sollen Freundschaften entstehen. Zumindest ist das die Idee von Marcus Zimmermann und Carmen Schmid. Entstanden ist sie praktisch aus der Not heraus: Als Zimmermann vor eineinhalb Jahren zu seiner Partnerin nach Augsburg zog, fand er keinen Anschluss an Gleichaltrige. Ein Phänomen, das die Menschen nicht erst seit der Corona-Pandemie beschäftigt. Zimmermann und Schmid fassten einen Entschluss, um sich und anderen zu helfen: Sie gründeten "Dinner Friends".

"Man geht im Fitnessstudio nicht aufeinander zu und verabredet sich zum Kaffeetrinken", hat Zimmermann immer wieder festgestellt. Für die Liebe kam der gebürtige Kemptener nach Augsburg, bemühte sich, neue Menschen kennenzulernen. Der 35-Jährige nutzte dafür Online-Angebote und besuchte immer wieder verschiedene Veranstaltungen. Abgeholt aber habe ihn das nie. Auch Schmid wünschte sich neue Bekanntschaften, um mit ihrem Partner gemeinsam ein Netzwerk aufzubauen. Um das Ganze zu beschleunigen, hatten die gebürtige Augsburgerin und Zimmermann eine Idee.

Fremde Menschen treffen und für sie kochen, das ist Dinner Friends

In anderen Städten gibt es bereits Konzepte wie "Dinner Friends". Es sind organisierte Kochabende, an denen mit fremden Personen ein Abend bei gutem Essen verbracht wird. Zimmermann und Schmid ließen sich inspirieren und sponnen die vorhandenen Ansätze weiter. Mit "Dinner Friends" soll es ab Mai in Augsburg und München organisierte Abende dieser Art geben. Die ersten drei Samstage eines Monats werden genutzt, um sich gegenseitig zu bekochen. Insgesamt zwölf neue Leute begegnen einem über die Wochen.

Denn während man im gleichbleibenden Duo kocht, wechseln wöchentlich die anderen Gruppenmitglieder. Zimmermann sieht darin die Chance, einen Mentor, einen Trainingspartner oder die große Liebe kennenzulernen. In jedem Fall warten abwechslungsreiche Abende, bei denen niemand vorhersehen kann, was passiert, erhoffen sich die beiden. "Ähnlich wie bei einem Tinder Date", sagt Zimmermann.

Schmid arbeitet eigentlich als Assistenz der Geschäftsleitung. Sie hat nie vorgehabt, sich selbstständig zu machen, sagt sie. Doch ihr Partner hat sie angesteckt. Zimmermann hat Erfahrung in der Selbstständigkeit, probiert sich gerne mit neuen Geschäftsideen aus. Das hat auch die 32-Jährige begeistert. Beide investieren viel Zeit in ihr Projekt. Dabei können sie sich auch vorstellen, selbst an ihren eigenen Events teilzunehmen.

Beim Kochen können es auch simple Gerichte sein

"Ich würde auf jeden Fall drei Gänge kochen", sagt Schmid. Ihre Leidenschaft für das Kochen und Backen besonderer Kreationen könnte die Gäste verzaubern, sagt sie. Das soll nicht der Anspruch an alle sein, man kann auch mit simplen Gerichten einen tollen Abend verbringen, sind sich die beiden einig. So wurde die Idee bisher im Freundeskreis erprobt. Dort waren alle begeistert.

Im Mai startet die erste Kochrunde mit Fremden. Zimmermann und Schmid sind gespannt, wie sie das Konzept weiterentwickeln können. "Dinner Friends" lohne sich für lebensfrohe Leute, die ihren Horizont erweitern wollen, sagt Schmid. Denn jeder Abend kann voll Überraschungen stecken. Online kann man sich für die Kochevents anmelden, unter dinner-friends.de.