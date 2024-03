DNA-Treffer: Polizei fasst mutmaßlichen Vergewaltiger von Donauwörther Straße

An Heiligabend 2022 wurde eine Frau in Augsburg auf offener Straße vergewaltigt. Jetzt scheint der Täter gefasst. Ein Mann wurde in Polen festgenommen.

Im Fall der Vergewaltigung in der Donauwörther Straße an Heiligabend 2022 hat die Kriminalpolizei Augsburg mit Hochdruck daran gearbeitet, den Täter zu finden. Sie veröffentlichte ein Phantombild des Täters und ein Video vom Tatabend, auf dem der Unbekannte zu sehen ist. Zudem startete sie einen der größten Gentests in der Kriminalgeschichte Augsburgs. Der Täter hatte eine 27-jährige Frau auf offener Straße überfallen. Die Ermittlungen in dem Fall waren komplex. Jetzt, über ein Jahr später, kann die Polizei eine Erfolgsmeldung verkünden. Ein Tatverdächtiger ist gefasst.

Seit dieser Woche sitzt der mutmaßliche Vergewaltiger in Untersuchungshaft in der JVA Straubing. Wie die Polizei Informationen unserer Redaktion bestätigt, wurde der 30-Jährige anhand eines DNA-Treffers identifiziert und in Polen festgenommen. Dabei handelte es sich offenbar um einen Zufallstreffer. Nach weiteren Informationen, die der Redaktion vorliegen, war der Mann wegen einer Straftat in Polen dort erkennungsdienstlich behandelt worden. Dabei soll es zu dem DNA-Treffer gekommen sein. Mit einem EU-Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wurde nach dem Mann in Ausland gesucht.

Vergewaltigung in Augsburg: Verdächtiger in Polen festgenommen

Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord wurde der 30-jährige Pole nun am Montag nach Deutschland ausgeliefert und dort den Behörden übergeben. Am Dienstag eröffnete ein Richter am Amtsgericht Augsburg den Haftbefehl wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Er soll für eine Tat verantwortlich sein, die selten geschieht, aber vor der viele Frauen Angst haben: Aus dem Nichts überfallen und Opfer einer Vergewaltigung zu werden. Für eine Frau wurde dieser Albtraum an Heiligabend 2022 zur Realität.

Die Frau wurde im Dezember 2022 in der Donauwörther Straße in der Nähe des FCA-Leistungszentrums Opfer einer Vergewaltigung. Foto: Jan Kandzora

Die 27-Jährige war an jenem Abend gegen 22.45 Uhr auf einem Weg zu einem Bekannten und lief die Donauwörther Straße im Stadtteil Oberhausen entlang. Als sie beim FCA-Nachwuchsleistungszentrum in der Nähe des Parkplatzes vorbeikommt, überfiel sie ein unbekannter Mann. Die Frau wehrte sich massiv gegen den Unbekannten, hatte aber keine Chance. Er vergewaltigte sie. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann sein Opfer schon etwas länger bis zum eigentlichen Tatort gefolgt war.

Augsburger Kripo veröffentlichte Phantombild und Video

Sie veröffentlichten nach der Tat rasch ein Phantombild und eine Videoaufnahme. Auf dem Film einer Überwachungskamera ist ein dunkel gekleideter Mann mit einer Kappe auf dem Kopf zu sehen. In der rechten Hand trägt er eine 1,25 Liter große Getränkeflasche. Blonde kurze Haare, er spricht Englisch und gebrochenes Deutsch - so lautet die Beschreibung auf ihn. Aus der Bevölkerung gehen allerdings keine verwertbaren Hinweise ein. Doch eine Spur, die der Unbekannte hinterlassen hat, ist für die Ermittler die wichtigste, weil sie ein beweissicherer Ermittlungsansatz ist: seine DNA-Spur. Es kommt zu umfangreichen Gentests bei Augsburger Bürgern.

Mehrere hundert Männer werden zur DNA-Reihenuntersuchung in das Polizeipräsidium Schwaben Nord persönlich vorgeladen. "Die Polizei betreibt einen großen Aufwand, um den Täter möglichst schnell zu ermitteln", betonte die Polizei damals. Bei den Vorgeladenen handelt es sich um Männer, deren Mobiltelefone sich zum Tatzeitpunkt in der betreffenden Funkzelle des Tatorts befunden haben. Die DNA-Entnahme basiert auf Freiwilligkeit. Allerdings stimmten die entnommenen Proben nicht mit dem der Polizei vorliegenden DNA-Muster überein. Es schien auf den ersten Blick so, als ob der Vergewaltigungsfall ungelöst bleiben könnte. Doch die Polizei hat immer noch die DNA des Unbekannten. Die Zuordnung eines Täters kann darüber auch noch Jahrzehnten möglich sein - oder eben nach über einem Jahr, wie in diesem Augsburger Fall.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Polizei fahndet nach einer Vergewaltigung in Augsburg-Oberhausen nach einem Mann und veröffentlichte hierzu dieses Video. Video: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Die Polizei hatte nach der Tat, die für Aufsehen sorgte, betont, dass so ein Verbrechen eine absolute Ausnahme sei. Es komme höchst selten vor, dass eine Frau Opfer durch einen unbekannten Täter auf offener Straße werde, sagte ein Sprecher. Die meisten solcher Taten passierten im persönlichen Umfeld. Die Ermittler waren sich klar darüber, dass so ein brutaler Überfall auf eine Frau das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung negativ beeinflussen kann. Umso erleichterter sind die Beamten jetzt, dass der Tatverdächtige gefasst ist.