Augsburg

vor 47 Min.

Dreiste Abzockmaschen bringen Menschen in der Region um viel Geld

Plus Die Zahl der Menschen, die auf Trickbetrüger hereinfallen, steigt deutlich. Auch in Augsburg. Aktuell ist eine Masche besonders beliebt.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Der Mann am anderen Ende der Telefonleitung klingt überzeugend. Er sei vom Softwareunternehmen Microsoft und wolle mitteilen, dass der eigene Computer mit Viren befallen sei. Weil dies gerade vielfach geschehe, biete Microsoft eine Fernwartung an. Man müsse dazu nur eine spezielle Homepage im Internet öffnen und dort einen von ihm genannten Zahlencode eingeben. Damit könne er sich auf den Rechner zuschalten und das Problem beheben. Für einen kurzen Moment überlegt man, ob man dem Anrufer vertrauen soll. Aber da ist etwas, was nicht so recht passen will. Es ist eine von vielen Abzockmaschen, die auch in Augsburg bereits Menschen um viel Geld gebracht haben.

Der Mann am Telefon spricht Englisch. Deutsch könne er nicht, sagt er. Aber müsste ein Weltkonzern für solche Probleme nicht einen Service in verschiedenen Sprachen bieten? Es kommen Zweifel auf. Tatsächlich würde Microsoft seine Kunden in solchen Fällen nicht anrufen, sondern andere Wege der Kontaktaufnahme nutzen. Bei dem Anruf handelt es sich demnach um Betrug. "Die Drahtzieher wollen Zugriff auf private Computer erlangen und so wichtige Daten wie beispielsweise Zugänge zum Online-Banking ausspionieren", so Markus Trieb, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Sein Tipp: Wer einen solchen Anruf erhält, sollte direkt auflegen und auf keinen Fall die Installation einer Fernwartungssoftware durchführen.

