Was manche am Sicherheitskonzept der Dult kritisieren

Sicherheitsvorkehrungen, Absperrungen, weniger Stände und der Rückgang der Aussteller... das ist unsere neue Freiheit. Ich denke mit allem was wir geschehen lassen und nur Schadensbegrenzung begehen, nehmen wir uns immer mehr ein Stück unseres geistigen, körperlichen Lebens. Warum geben wir Terroristen soviel Recht und Macht über unser Leben.. nur um gemocht zu werden, anderen gegenüber Recht zu haben. Ich habe in meinem Leben und viele andere auch in unserem Land, Freiheit kennen lernen dürfen.. es gab aber auch gesetzliche vorgegebene Regeln und Verantwortung im Miteinander das eingehalten werden musste, was für eine offen denkende Gesellschaft wichtig sind. Demokratie und Freiheit gehören zusammen und muss für jeden zugängig sein, der sich in eine Gesellschaft einfügt, alle anderen müssen gehen. Wenn man das einfordert braucht es keine Absperrungen mehr..