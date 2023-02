Ein Augsburger schickt Evakuierungsbusse ins Erdbebengebiet

Ein Augsburger Unternehmer greift nach dem verheerenden Erdbeben seinem Dorf in der Türkei unter die Arme. Eine Familie hofft auf Nachricht aus dem Gefängnis.

Es ist nicht so, dass Handan K. mit ihren vier Kindern nicht schon genug erlebt hätte in den letzten drei Jahren. Sie floh mit ihrem Mann, einem entlassenen Polizisten, aus der Türkei, landete in Augsburg. Der Asylantrag wurde abgelehnt, zwei Abschiebungsversuche folgten. Der zweite war für ihren Mann das Aus. Während sie selbst vom Münchener Flughafen zurück zur Flüchtlingsunterkunft gebracht werden musste, gelang bei ihm die Abschiebung. Das Erdbeben in der Türkei ist nun der nächste Schock für die Familie. Auch viele andere Augsburger bangen und trauern. Drei Schicksale.

Handan K.s Mann wurde in Istanbul von der Polizei festgenommen, sie brachte ihn in ein Gefängnis nach Kahramanmaras. Dort wartet er seither auf Anklage wegen Mitgliedschaft in der "Fethullahistischen Terrororganisation" (Fetö, Gülen-Bewegung). Handan tauchte mit den Kindern aus Angst vor Polizei und weiteren Abschiebungen unter.

Der Vater von Handan K. starb an den Folgen des Erdbebens

Nach vier Monaten beschloss sie, einen eigenen Asylantrag zu stellen. Sie zog ins Ankerzentrum und lebt inzwischen im Augsburger Landkreis. Ihr Antrag wurde abgelehnt, die Unterlagen seien gefälscht, hieß es, so wie vorher auch bei ihrem Mann. Handan K. klagt vor dem Verwaltungsgericht. Seit Mitte Januar hat sie eine Arbeitserlaubnis und einen Vertrag als Hilfskraft in einem Pflegedienst. Die Kinder besuchten erfolgreich die Schule, Angst und Unsicherheit hatten sich gelegt. Doch das Erdbeben mit seinem Epizentrum in ihrer Heimatstadt hat die fünf wieder aus der Bahn geworfen. Seit Mittwoch ist Handan K. krankgeschrieben, die Kinder außer Fassung. Zwar konnten ihre Brüder Vater und Mutter aus dem Haus in der Türkei retten, doch sie wurden verletzt. "Gerade als die Mauern einstürzte, hatten sie die letzten Stufen zur Haustür erreicht. Auf den Rücken meines Bruders fielen Trümmer, mein Vater ist schwer verwundet", berichtet sie. Ein Bild zeigt ihn in einem Bett. Einen Tag nach dem Interview verstarb er, Handan ist aufgelöst. "Er war ein großer, starker Mann. Er wollte auf mich warten."

Von ihrem Mann hat sie seit dem Beben nichts gehört. Er sitzt seit letztem April in einem Gefängnis in ihrer Heimatstadt. "Er ist kein Terrorist", sagt Handan. Das Gefängnis, das zeigen im Internet kursierende Videos, ist intakt. Jedoch gab es hier wie in anderen Haftanstalten der Region Aufstände. Die Wachen schlugen die Tumulte mit Waffengewalt nieder, die Bilder zeigen verwundete, gefesselte Männer im Innenhof des Gefängnisses. "Ich weiß nicht, was mit meinem Mann ist, ich habe keine Nachricht", sagt Handan erschöpft.

Mehmet Sahin: Helfer zogen seinen Neffen aus den Trümmern

Auch Mehmet Sahin stammt aus einem Dorf in der Nähe, 25 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Er floh 1997 aus der Türkei, erhielt 1997 in Augsburg Asyl. Vor gut zehn Jahren machte er die Bäckerei Nefis in der Wertachstraße auf. Von den Eltern in der alten Heimat erhielt er erst drei Tage nach dem Beben einen Anruf. Sie waren während der größten Stöße hinausgerannt und hatten überlebt. Ihr Besitz liegt in Schutt und Asche, auch die Pässe blieben unter den Trümmern. Von einem Neffen erzählt der 45-jährige Bäcker. Dessen Wohnung rutschte vom fünften Stock in die Tiefe auf die unteren Stockwerke. Mitbürger auf der Straße sahen die Beine des Neffen aus den Trümmern ragen und zogen ihn heraus.

Sahin mietete fünf Busse, um sein Dorf in alle Himmelsrichtungen bis nach Konya und ans Schwarze Meer evakuieren zu lassen. "Ich habe acht Tage nicht geduscht, die letzten drei Tage nichts gegessen", sagt er müde. Er bete viel, sagt er. Das helfe. Auch an den Sammelkationen der Alevitischen Gemeinde in Oberhausen hat er sich beteiligt und weiß von vielen, die sich einfach in einen Transporter gesetzt und Sachen "runtergefahren" haben. Es ist ihm ein Anliegen, den vielen Staaten, die sich mit Hilfstrupps beteiligt haben zu danken. "Wir müssen zusammenhalten."

Mehmet Sahin mietete Busse, um die Familien in seiner türkischen Heimat aus dem Gefahrenbereich bringen zu lassen. Foto: Anna Kondratenko

Augsburger sammeln für Familie und Freunde in der Türkei

Israfil Polat ist bei Ulm geboren und aufgewachsen. Er studierte Sozialpädagogik und Theologie. Jetzt ist er Imam in der Königsbrunner Ulu Moschee. Er habe Cousins in Malatya, zum Glück sei ihnen nichts passiert, erzählt er. Doch er fühlt mit seinen Gemeindemitgliedern, die ihre Verzweiflung und Trauer in die Moschee tragen. Erst vor Kurzem wurde er vom türkischen Dachverband DITIB hier eingesetzt und vertritt DITIB-Moscheegemeinden am Runden Tisch der Religionen in Augsburg. Die Gemeinde sammelte Geldspenden für den türkischen Katastrophenschutz und organisierte Sammeltransporte für die Region.

Am Freitag gebe es zudem ein offenes Essen in dem Gemeindehaus, und mit dem Elternbeirat der Realschule veranstalte man einen Waffelverkauf zugunsten der Erdbebenopfer. "Es ist auch für die Jugendlichen der Familien sehr, sehr schwer, viele sind direkt betroffen", sagt er leise.

Augsburger setzen sich für Opfer des Erdbebens ein