Ein Fest für die Sinne: La Strada und Weinstraße legen los

Das Straßenkünstlerfest La Strada hat in Augsburg Tradition. Vor 24 Jahren hatte das Fest, bei dem Künstlerinnen und Künstler öffentliche Plätze der Innenstadt zu ihrer Bühne machen, seine Premiere. Seitdem lockt es jährlich tausende Schaulustige von nah und fern in die Stadt. In diesem Jahr wird das Straßenfest erstmals mit einer kulinarischen Attraktion verknüpft – die zu einem festen Highlight im städtischen Veranstaltungskalender werden soll. Am Freitag und Samstag findet erstmals ein Weinfest in der Maximilianstraße statt.

Pünktlich zum Auftakt der Sommerferien werden von Freitag bis Sonntag insgesamt 30 Künstlerinnen und Künstler aus zwölf verschiedenen Ländern ihre Kunst in der Innenstadt darbieten, sagt Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing. Das Programm beginnt am Freitag und Samstag jeweils um 17 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Für Sonntag sind Auftritte von 15 bis 20 Uhr vorgesehen.

Weinstraße ergänzt La Strada

An mehreren Stationen gibt es kostenlose Showeinlagen. Darunter sind Rathausplatz, Königsplatz und Maximilianstraße. Hier erwartet Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr erstmalig die „Weinstraße“. Am Freitag und Samstag zieht sie sich während des Straßenkünstlerfests zwischen Herkules- und Merkurbrunnen durch die Maximilianstraße. Über 20 regionale Winzer und Gastronomen beteiligen sich daran. Ein Gutscheinheft mit Erklärungen und Angeboten zu einzelnen Ständen soll einen zusätzlichen Anreiz bieten.

Ab 16 Uhr werden in der Weinstraße regionale und internationale Weine angeboten. Zehn Euro kostet ein Glas, fünf davon sind Pfand. Schmeckt der Wein, kann er später für 15 bis 20 Euro pro Flasche erworben werden. „Der Preis liegt damit deutlich unter dem in der Gastronomie“, sagt Fabian Lohr. Er ist Chef der Pro Air Medienagentur und Organisator der Weinstraße.

Die Maximilianstraße verwandelt sich am Wochenende in eine Weinstraße. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Weinstraße soll weitergeführt werden

Die Inspiration für die Idee gaben Weinfeste andernorts, sagt Lohr. Als er Augsburg Marketing ins Boot holte, sah man dort sofort den Synergieeffekt, berichtet Ekkehard Schmölz. Es sei naheliegend gewesen, dem Besucherstrom eine kulinarische Attraktion zu bieten. „Das Ganze ist die perfekte Kombi für den Beginn der Sommerferien“, sagt Lohr. „Kinder können den Künstlern zusehen, während die Eltern sich durch die Weine probieren.“

Die Weinstraße sei ein perspektivisches Projekt, erklärt Lohr. „Unser Ziel ist es, die Weinstraße in den nächsten Jahren weiterzuführen.“ Dass sich das neue Angebot ausgerechnet durch die Maximilianstraße zieht, sei kein Zufall. „Die Maximilianstraße wurde früher auch Weinmarkt genannt“, erklärt Lohr. „Der Wein wurde hier verzollt.“