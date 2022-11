Augsburg

26.11.2022

Ein Verein will bezahlbaren Wohnraum schaffen – und dafür ein Haus kaufen

Die Gruppe will das Haus an der Kahnfahrt kaufen, um günstigen Wohnraum zu schaffen.

Plus Leben in der Stadt können sich viele Menschen nicht mehr leisten. Ein Augsburger Verein möchte nun gemeinschaftlich ein Haus kaufen. Doch dafür braucht er Unterstützung.

Von Theresa Brandl Artikel anhören Shape

Hier könnten sie bald alle zusammen wohnen: in einem großen gelben Eckhaus an der Kahnfahrt, mit großem Garten und Platz für etwa 15 Personen. Ohne gezwungen zu sein, die Stadt wegen rasant steigender Mieten zu verlassen. Der Verein "Pa*radieschen" setzt sich dafür ein, dass Wohnraum in Augsburg für alle verfügbar und bezahlbar wird. Gemeinsam wollen sie das Haus an der Kahnfahrt kaufen. Für sich und für Menschen, die sich die Mieten nicht anders leisten können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen