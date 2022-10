Der Presseball 2022 verspricht eine besondere Ballnacht für besondere Gäste

Am 12. November ist wieder Presseball in Augsburg. Im Kongress am Park wird in edlem Ambiente gefeiert. Tickets gibt es online.

Seit 1973 ist der Presseball eine feste Größe der Augsburger Ballsaison. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet er nun wieder statt – am 12. November im festlich geschmückten Kongress am Park. Neben der traditionellen Tombola erwartet die Gäste mit Stargast Parov Stelar auch musikalisch ein Highlight. In verschiedenen Bars werden angesagte Drinks gemixt und der Gaumen mit internationaler Feinkost verwöhnt. Auf mehreren Tanzflächen bieten Bands und DJs Musik quer durch alle Genres. Der Kartenvorverkauf für die Ballnacht hat bereits begonnen. Noch sind Tickets in allen Kategorien erhältlich.

Die Lebensfreude soll im Mittelpunkt stehen, wünscht sich Gastgeberin und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, Alexandra Holland. Das Fest soll aber auch Chance sein, gerade jetzt in Krisenzeiten zusammenzustehen: "Wir setzen gemeinsam ein Zeichen der Solidarität und feiern für den guten Zweck." Unter anderem gehen die gesamten Einnahmen der Tombola an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeine.

Tickets für den Presseball gibt es in drei Kategorien

Wer Teil dieser besonderen Ballnacht sein möchte, neben guter Musik und leckerem Essen auch den Nervenkitzel im Casino und gute Gespräche genießen will, kann sich online sein Ticket sichern. Wie gewohnt gibt es verschiedene Kategorien: Im Großen Ballsaal sitzen die Gäste an festlich gedeckten runden Achter-Tischen mit bester Sicht auf Tanzfläche und Bühne – kulinarisch verwöhnt von Feinkost Kahn. Ein besonderes Flair bieten auch die Balkon-Karten, mit Plätzen wie auf dem Rang im Theater: ein bequemer Sessel ohne Tisch mit bester Sicht auf die Bühne. Für alle, die keinen festen Sitzplatz brauchen, bietet sich eine Flanierkarte an. Für all diese Ballgäste stehen zahlreiche Sitzmöglichkeiten in den Bars und Lounges zur Verfügung.

Info: Karten für den Augsburger Presseball gibt es online unter https://tickets.presseball-augsburg.de