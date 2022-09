Der Augsburger Presseball kommt in schwierigen Zeiten zurück

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die große Benefizgala am 12. November statt. Gastgeberin Alexandra Holland will mit dem Abend ein wichtiges Zeichen setzen.

„Hello again!“ heißt es nach zwei Jahren Pause beim Presseball der Augsburger Allgemeinen. Doch das aktuelle Zeitgeschehen geht auch an der Benefiz-Gala nicht spurlos vorüber. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben radikal neue Realitäten geschaffen, denen sich auch das Team um Gastgeberin Alexandra Holland bei der Eventplanung stellen musste. Gemeinsam mit Feinkost Kahn ist es nun gelungen, ein Presseball-Konzept auf die Beine zu stellen, die den veränderten Rahmenbedingungen und hier insbesondere dem massiven Personalmangel in der Gastronomie gerecht wird.

Erster Presseball nach Beginn der Pandemie: Das ist geplant

Im Hauptsaal finden dieses Jahr rund 400 Gäste Platz. Diese werden an opulent geschmückten Tischen bedient, und sie dürfen sich erstmals über eine Getränkepauschale freuen, die in die Tickets inkludiert ist. Das Foyer und die Nebenräume werden als großzügiger Flanierbereich für rund 1600 weitere Gäste gestaltet. Der gesamte Kongress am Park wird für den Presseball wieder in ein festliches Gewand gehüllt, es wird verschiedene kulinarische Stationen, zahlreiche Bars sowie mehrere Bands und Tanzflächen geben. „Hello again!“ gilt auch für den beliebten RT1 Night Club und das schicke Casino. In Corona-Zeiten wird mit dem diesjährigen Ansatz einer luftigen Auflockerung der Vorzug vor der temperamentvollen Enge früherer Presseball-Jahre gegeben.

14 Bilder Tanzbare Hits um Mitternacht: Parov Stelar auf dem Presseball Foto: Marcus Merk, Silvio Wyszengrad

Der Augsburger Presseball meldet sich nach zwei Jahren Corona-Pause nicht nur zurück – er will musikalisch auch dort anknüpfen, wo man 2019 aufgehört hat: 2019 hat Parov Stelar die Gäste des Augsburger Presseballs allesamt von den Stühlen gerissen. 2022 steht die mehrfach ausgezeichnete Elektro-Swing Band, und die bereits mit Größen wie Lady Gaga oder Lana del Rey auftrat, erneut auf der Bühne des Kongress am Park - mit Musik, die gute Laune macht, zu der man einfach tanzen muss und die sich in den zwei Jahren Corona-Pause auch künstlerisch weiter entwickelt hat.

Feiern für den guten Zweck: Presseball in Augsburg findet am 12. November statt

Am 12. November soll also einen Abend und eine Nacht lang wieder die Lebensfreude im Mittelpunkt stehen. Zugleich sollen auch wieder möglichst viele Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. Im Mittelpunkt steht erneut die große Tombola zugunsten der Kartei der Not, dem Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck. Hauptpreis ist auch in diesem Jahr ein Auto, das von der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg gespendet wird. "Der Benefizgedanke unserer Mediengala ist wichtiger denn je. Mit dem Presseball 2022 möchte ich ein starkes Zeichen der Solidarität setzen für unschuldig in Not geratene Menschen in unserer Heimat", so Gastgeberin des Pressballs und Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen, Alexandra Holland.

„Corona und der Ukraine-Krieg haben unserer Leben stark verändert. Menschen, denen es schon früher nicht besonders gut ging, sind von den schwierigen Zeiten noch einmal mehr betroffen. Und hier kann die Kartei der Not helfen. Unsere Benefiz-Gala bietet einen ganz besonderen Rahmen, für diese Themen zu sensibilisieren, zusammenzustehen und gleichzeitig das Leben zu feiern.“

Info: Karten für den Augsburger Presseball gibt es ab 29. September unter www.presseball-augsburg.de.