07:55 Uhr

Armenhaus Augsburg? Warum Menschen in der Stadt so wenig verdienen

Plus In Bayern nehmen regionale Einkommensunterschiede ab, Augsburg hinkt aber hinterher. Woran dies liegt – und welcher "Standortnachteil" die Situation verschärft.

Von Max Kramer

Es gibt viel Schönes, für das Augsburg bekannt ist – ob es die Nähe zur Natur ist, die besondere Historie oder das Friedensfest. Doch dann haftet der Stadt ein hartnäckiger Ruf an, der auf eine weniger schöne Seite hindeutet: Augsburg gilt als ärmste Stadt in Bayern. Das ist nicht nur ein Ruf, sondern Fakt, wie Untersuchungen zeigen. Die Entwicklung dahinter bringt wenige Gewinner hervor – und viele Verlierer.

96 Landkreise und kreisfreie Städte zählt Bayern, nirgendwo sonst haben die Menschen im Freistaat weniger Einkommen zur Verfügung als in Augsburg. Nach Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik, die sich auf das Jahr 2020 beziehen, liegt es in der Stadt bei 21.173 Euro. Der Schnitt in ganz Bayern bewegt sich bei rund 25.900, der in Schwaben bei rund 24.700 Euro. Zum Vergleich: München liegt bei knapp 31.900 – und damit 50 Prozent darüber.

