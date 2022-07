Einmaliger Fund: In Augsburg gibt es jetzt einen Ur-Elefanten zu bestaunen

Seit Donnerstag gibt es im Naturmuseum ein besonderes Exponat, das weltweit einmalig ist. Dass dies möglich ist, hat mit Glück, Spenden und viel Wissen zu tun.

Vor über zwanzig Jahren entdeckte der Geologe Hans-Joachim Gregor etwas Außergewöhnliches. Er stoppte damals zufällig, an einer Kiesgrube in der Nähe von Junkenhofen (Oberbayern), etwa 45 Kilometer nordöstlich von Augsburg und sah ein Band mit schwarzen und braunen Streifen im Erdreich. Das nahm er genauer unter die Lupe. Was er noch nicht ahnte: Er machte einen bedeutenden, erdgeschichtlichen Fund, der seit Donnerstagabend im Augsburger Naturmuseum dauerhaft ausgestellt wird.

Der Augsburger Ur-Elefant war drei Meter groß und hatte vier Stoßzähne

Das Band, das Gregor im Kies entdeckte, entpuppte sich nämlich als die Stoßzähne eines sogenannten "Schaufelzahn-Elefanten", auch Archaeobelodon genannt, der vor etwa 15 Millionen Jahren lebte. Der dort gefundene Ur-Elefant war wohl circa drei Meter groß, männlich und vermutlich an Altersschwäche gestorben. Der größte Unterschied zu seinen noch lebenden Verwandten liegt bei der Anzahl der Stoßzähne - der Ur-Elefant hatte vier davon.

Dass der Augsburger Archaeobelodon, der 2011 bereits einem Fachpublikum präsentiert wurde, seit Donnerstag einer breiten Öffentlichkeit in Augsburg zugänglich ist, ist dabei nicht selbstverständlich. Spenden des Stadtsparkasse Augsburg, eine Zuwendung der Landesstelle für nicht staatlichen Museen in Bayern und ein hauseigener Sparkurs, hätten die jetzige Ausstellung ermöglicht, berichtet Peter Rummel, Direktor des Naturmuseum Augsburg. Zuvor hatten Entdecker Hans-Joachim Gregor und Paläontologinnen und Paläontologen ganze Arbeit geleistet.

Als Paläobotaniker Hans-Joachim Gregor das Fossil entdeckte, informierte er den Betreiber der Kiesgrube und das Naturmuseum Augsburg. Er hatte großes Glück, denn einen Tag später hätte er vermutlich nur noch vom Bagger zerdrückte Bruchstücke des Skelettes gefunden. Die Grabungen durch die Paläontologinnen und Paläontologen des Naturmuseums konnten damals nicht sofort beginnen, da das Fossil nicht ohne Weiteres zugänglich war. Es dauerte drei Jahre, ehe das Grabungsteam größere Fundkomplexe in Gips einhüllen und ins Museum transportieren konnte. Dort wurden sie schließlich wieder freigelegt.

"Der Augsburger Ur-Elefant ist ein einmaliger Fund aus der Erdgeschichte"

In jahrelanger Puzzlearbeit präparierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zerbrechlichen Knochen. Das Besondere, sagt Peter Rummel, Direktor des Naturmuseum Augsburg, ist, dass die Gebeine nur von einem einzelnen Tier stammten und es der weltweit vollständigste Fund eines Archaeobelodon überhaupt sei - lediglich das Schulterblatt und der Oberarmknochen in der Ausstellung sind Abgüsse. Das Typus-Exemplar in Paris setze sich aus verschiedenen Exemplaren zusammen. Der Ur-Elefant in Augsburg diene damit vor allem als neue Referenz bei der zukünftigen Forschung. Er wird zudem nicht stehend gezeigt, sondern liegend, um darzustellen, wie ein Fossil aufgefunden wird. "Ein Gerippe auf vier Beinen finden Sie in jedem Museum," meint Peter Rummel.

Zu dem ausgestellten Skelett soll bald noch ein lebensgroßes Modell gestellt werden, das aus der Wand hervor- und auf die Besucherinnen und Besucher zutritt. Auch ein digitales 3D-Modell des Elefanten soll es bald geben.

Hans-Joachim Gregor, der Finder, ist auch noch nicht fertig mit dem Urtier und kann bei der Einweihung des Projekts mit neuen Informationen aufwarten: "Der Ur-Elefant hat vor allem Zimt und Platanen gefressen. Sowas wuchs damals hier." Nur ein Beispiel dafür, dass die Forschung zum Augsburger Archaeobelodon noch lange nicht abgeschlossen ist.