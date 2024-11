EM-Bewerbung für Augsburg? Stadt hält sich bedeckt

Das kann man alles so sehen und Sie haben in vielen Punkten aus meiner Sicht auch Recht. Aber warum schlägt man die Tür jetzt schon zu? Es geht um das Bekunden des Interesses. Nicht mehr. Das sollte die Stadt ohne größeren Aufwand stemmen können und im Laufe der Zeit wird man a) erfahren ob die EM überhaupt an Deutschland geht, b) wie viel Spiele tatsächlich in Augsburg stattfinden könnten, c) welche Anforderungen wirklich an Austragungsorte gestellt werden, d) was diese Kosten würden und e) welche Unterstützung und Mittel von Dritten möglich sind. Das alles ist aktuell nicht bekannt. Auch nicht der Stadtspitze, die nur Mutmaßungen anstellt und im Nebel stochert. Das Argument, man würde Erwartungen wecken ist in meine Augen ebenfalls Unfug. Als ob die Bürger in Augsburg keine Enttäuschungen, bspw. aufgrund der Haushaltslage, gewohnt wären. Diese Kapriolen der Stadt nehmen die meisten doch nur noch mit einem Achselzucken zur Kenntnis. An der Front vergibt man sich als Politik nichts.