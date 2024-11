Nach Absage für EM-Bewerbung: Stadt beruft Sondersitzung ein

Die Stadt hat für kommenden Montag eine dringliche Sondersitzung des Sportausschusses einberufen. Laut der Einladung für die Ausschussmitglieder, die unserer Redaktion vorliegt, soll es dabei um die nicht erfolgte Interessensbekundung der Stadt als Austragungsort für die Frauen-Fußball-EM 2029 gehen. Zuletzt hat es scharfe Kritik der Opposition an der Entscheidung gegeben. Nähere Informationen, worüber das Sportreferat die Ausschussmitglieder am Montag informieren will, sind noch nicht bekannt. Diese sollen im Laufe des Tages bekannt werden. (klijo)

