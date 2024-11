EM-Bewerbung für Augsburg? Stadt hält sich bedeckt

Wird Augsburg doch noch Austragungsort für die Frauen-Fußball-EM 2029? Am kommenden Montag wird in einer Sondersitzung des Sportausschusses entschieden, ob die Stadt eine Interessenbekundung abgibt. Das Sportreferat will erst in der Sitzung einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen, aus einer Darstellung der Rahmenbedingungen für eine Interessenbekundung wird aber dennoch eine gewisse Skepsis deutlich. In den am Freitag veröffentlichten Sitzungsunterlagen führt die Stadt zahlreiche Bedenken auf. Vor allem die Kosten, die im Millionenbereich liegen würden, schrecken die Stadt ab. Unter den aktuellen Interessenten wäre Augsburg demnach wohl die einzige bayerische Kommune, so die Stadt, die sich auf eine Rückfrage über den FCA beruft. Wie sich der Sportausschuss entscheidet, wird maßgeblich von der Positionierung der CSU abhängen.

