Endlich Frühling! Ein Experte erklärt, was in Augsburg jetzt blüht

Ein Augsburger Naturexperte erklärt, welche Blumen jetzt und in der nächsten Zeit blühen. Er weiß: Manche Pflanzen sind nicht nur schön, sondern auch gesund.

Seit einer Woche ist offiziell Frühling, doch einige Pflanzen kündigen schon eine ganze Weile das Ende des Winters an. Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg erklärt, welche Frühlingsblumen man leicht erkennen kann - und rät Gartenbesitzern zu einem bestimmten Strauch.