Die Entscheidung über eine Verstetigung des provisorischen Angebotsstreifens für Radler in der Kriegshaberstraße ist noch einmal verschoben. Der Bauausschuss des Stadtrats hätte auf Empfehlung der Verwaltung hin am Mittwoch einer dauerhaften Lösung zustimmen sollen, die CSU meldete aber Beratungsbedarf an. Es seien noch Fragen offen, so CSU-Rat Peter Uhl.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Beratungsbedarf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis