Augsburg

vor 32 Min.

Er sammelte nach einem Schicksalsschlag hunderttausende Euro für kranke Kinder

Plus Martin Oberman hat in fast 20 Jahren mit seinem Verein rund 800.000 Euro für kranke Kinder gesammelt. Auslöser für sein Engagement war ein Schicksalsschlag in der Familie.

Von Rafaela Leirich

Im Sommer 2000 erkrankte die zwölfjährige Desiree an einem Gehirntumor. Von da an verbrachte sie viel Zeit in Kliniken. Ihr Onkel Martin Oberman litt mit - und er erhielt Einblicke in die Arbeit und die Bedürfnisse auf der onkologischen Station der Kinderklinik Augsburg. Er beschloss, zu handeln. 22 Jahre später sitzt Oberman wieder in der Augsburger Kinderklinik - mit einem Geschenk. Sein Verein "Kinder wollen leben, spielen, lachen!" unterstützt seit fast 20 Jahren die Klinikclowns auf den Kinderstationen des Uniklinikums. Diesmal hat er 20.000 Euro mitgebracht.

