Ermittlungen gegen Rauschgiftfahnder wühlen die Polizei auf

Es ist ein Fall, der die Polizei in Augsburg aufwühlt. Ein Drogenfahnder soll selbst als Dealer tätig gewesen sein – davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus, die den 40-Jährigen angeklagt hat. Matthias K. (Name geändert) muss sich voraussichtlich 2025 vor dem Amtsgericht verantworten; zugelassen ist die Anklage aber noch nicht. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, droht dem Ermittler, dass er seinen Job endgültig verliert. Derzeit ist ihm bereits untersagt, zu arbeiten, bezahlt wird er aber weiterhin. Dass Polizisten in Augsburg selbst in den Fokus ihrer Kollegen geraten, passiert nur äußert selten – ein Einzellfall ist das Verfahren um Matthias K. aber nicht.

