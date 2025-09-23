Icon Menü
„Es hapert bei den Grundlagen“: Nachhilfe-Schüler in Augsburg werden immer jünger

Augsburg

„Es hapert bei den Grundlagen“: Nachhilfe-Schüler in Augsburg werden immer jünger

Nach dem Unterricht pauken viele junge Augsburger bei der Nachhilfe weiter. Sie werden immer jünger. Und ein Thema macht den Schülern zunehmend Probleme.
Von Katharina Indrich
    • |
    • |
    • |
    Ipek Altuntas Karaagac gab schon während ihrer eigenen Schulzeit Nachhilfe. Seit zehn Jahren hat sie ihr eigenes Studio in Oberhausen. Und kann sich vor Anfragen kaum retten.
    Ipek Altuntas Karaagac gab schon während ihrer eigenen Schulzeit Nachhilfe. Seit zehn Jahren hat sie ihr eigenes Studio in Oberhausen. Und kann sich vor Anfragen kaum retten. Foto: Marcus Merk

    Gerade hat das neue Schuljahr begonnen. Jetzt wird am Vormittag wieder in der Schule gebüffelt. Doch für so manchen Schüler geht es nach den Hausaufgaben am Nachmittag mit dem Lernen weiter - im Nachhilfestudio. Etwa bei Ipek Altuntas Karaagac. Dass sie selbst am Ende ihrer Gymnasiallaufbahn nicht zum Abitur zugelassen wurde, daraus macht die 43-Jährige kein Geheimnis. Im Gegenteil. „Ich erzähle das meinen Schülern. Um ihnen zu zeigen, dass es nicht schlimm ist, wenn es in der Schule mal nicht so läuft. Dass man trotzdem etwas erreichen kann.“ Denn sie sei dafür das beste Beispiel. Schon als Schülerin gab sie privat Nachhilfe, auch während ihrer Ausbildung und ihrer Zeit an der Berufsoberschule, wo sie schließlich das Abitur nachholte. Vor zehn Jahren hat sie sich dann mit Ata-Nachhilfe in Oberhausen selbstständig gemacht.

