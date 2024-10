Europäische Roboter-Woche: Mit Experten über KI sprechen

Von 14. bis 24. November findet wieder die Europäische Roboterwoche statt. In Augsburg beteiligt sich Kuka mit einem passenden Programm für Groß und Klein. Unter anderem gibt es am 19. November ab 18.30 Uhr am Kuka-Hauptsitz in Augsburg einen Vortrag für Erwachsene zum Thema: „Künstliche Intelligenz in der Industrie: Wo steht die Forschung? Wo kommt KI zum Einsatz?“.

Kuka bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich mit Experten aus Forschung und Industrie auszutauschen. Dabei geben die Referenten des Abends ganz konkrete Einblicke, wie das Unternehmen Künstliche Intelligenz einsetzt. Der Vortrag kann auch virtuell besucht werden. Alle Infos zum Programm und die Anmeldung gibt es unter kuka.com/erw2024 (nist)