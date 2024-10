Ex-Corona-Proteste: „Hauptsache dagegen“ ist nicht massentauglich

Die Corona-Pandemie war eine beispiellose Herausforderung für das Gesundheitssystem, aber auch eine gesellschaftliche Zerreißprobe. Bei einigen, die mal mehr, mal weniger strikt gegen Corona-Maßnahmen waren, sind Narben geblieben. Sie sahen sich zu Unrecht verunglimpft. Und tatsächlich hat sich manche Kritik und Forderung, die die damals entstandene Protestbewegung formulierte, aus heutiger Sicht als berechtigt erwiesen: Einzelne Freiheitseinschränkungen zu Beginn der Pandemie muten in der Rückschau absurd an – Stichwort Parkbank –, die Schließung von Schulen hinterlässt bis heute Spuren bei Kindern und Jugendlichen, eine allgemeine Impfpflicht wäre falsch gewesen. Dass sie inzwischen deutlich an Bedeutung verloren hat, ist aber nicht verwunderlich.

Ehemalige Corona-Demos in Augsburg haben an Bedeutung verloren

Natürlich ist es legitim, weltweiten Frieden zu fordern, Migrationspolitik zu kritisieren oder auf einer umfassenden Aufklärung der Pandemiemaßnahmen zu beharren. Doch die Welt ist viel zu komplex, um Ukraine-Krieg und 5G-Ausbau, Gesundheitssystem und Mietpreise, Migrationspolitik und Deindustrialisierung, Wirtschaftskrise und Bargeldabschaffung, Klimapolitik und Rentensystem in einen direkten Zusammenhang miteinander zu bringen. In der Logik mancher Protagonisten der ehemaligen Augsburger Corona-Protestbewegung besteht ein solcher Zusammenhang aber: Weil alles Teil eines vermeintlichen Plans vermeintlicher „Weltmächte“ sei, die wiederum politische „Marionetten“ und „gekaufte Medien“ steuerten. Solche konstruierten Erzählungen halten das eigene Weltbild zusammen, wirken für die meisten Menschen aber abschreckend – und sind auch in turbulenten Zeiten wie aktuell glücklicherweise nicht anschlussfähig. Der inzwischen überschaubare Zulauf bei Augsburger Veranstaltungen zeigt das.

Trotzdem ist es gut, dass diese Demonstrationen in Augsburg weiter stattfinden. Weil sie ein Beweis sind, dass Meinungsfreiheit gilt – und die Demokratie eben doch funktioniert.