Augsburg hat die Zerreißprobe Corona bestanden

Plus Vor einem Jahr noch hielt die Pandemie Augsburg in Atem, inzwischen hat sie viel von ihrem Schrecken verloren. Dies ist keine Selbstverständlichkeit.

Es gehört zur Vollständigkeit, vorweg eines festzuhalten: Natürlich ist Corona nicht vorbei, natürlich werden weiterhin Menschen erkranken, auch schwer bis tödlich. Und natürlich kann das Virus ein weiteres Mal unangenehm überraschen. So stabil, wie sich die Lage nun aber schon seit Wochen und Monaten in Augsburg und ringsherum darstellt, lässt sich konstatieren: Das Virus und die Krankheit, die es auslöst, sind aktuell unter Kontrolle. Wenig deutet darauf hin, dass sich daran auf absehbare Zeit etwas ändert.