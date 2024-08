Fahrradunfälle in Augsburg: Absolute Sicherheit gibt es nicht

Niemand begibt sich automatisch in Lebensgefahr, wenn er in Augsburg aufs Fahrrad steigt. Dass die Unfallzahlen mit Beteiligung von Radlerinnen und Radlern trotz des E-Bike-Booms zuletzt nicht gestiegen sind, ist ein gutes Zeichen. Trotzdem bleibt immer ein Risiko, wie die zwei tödlichen Unfälle im Stadtgebiet zuletzt auf tragische Weise gezeigt haben. Die Stadt steht in der Verantwortung, dieses Risiko zu minimieren. Hier gibt es noch an vielen Stellen Nachholbedarf. Absolute Sicherheit kann es aber nie geben.

