28-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall bei MAN-Kreuzung

Der schwere Unfall nahe der MAN-Kreuzung hatte sich am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ereignet. Wie berichtet, passierte das Unglück auf der Georg-Haindl-Straße an der Ecke zur Stadtbachstraße. Ein 28 Jahre alter Fahrradfahrer wurde kurz vor der Kreuzung von einem BMW erfasst. Er kam mit schweren Verletzungen ins Augsburger Uniklinikum. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ist er dort inzwischen gestorben.

Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht geklärt. Der 59-jährige Autofahrer war laut Polizei die Thommstraße entlanggefahren. Von da aus bog er nach rechts in die Georg-Haindl-Straße ab. Der 28-Jährige, wie der Autofahrer aus Augsburg, querte ersten Erkenntnissen zufolge die Fahrbahn in Richtung Stadtbachstraße. Dabei kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit dem Auto.

Tödlicher Unfall in Augsburg: Schaulustige behinderten Polizeiarbeit

Am Ort des Geschehens veranlassten die Beamten ein unfallanalytisches Gutachten. Die Stelle war für die Unfallaufnahme für etwa vier Stunden gesperrt. Bei der Anfahrt und auch während der Unfallaufnahme behinderten Schaulustige und Verkehrsteilnehmer die Maßnahmen erheblich, berichtet die Polizei. Eine Autofahrerin nutzte demnach sogar den Gehweg, um den abgesperrten Bereich zu durchfahren. Polizeibeamte stoppten die Frau und kontrollierten sie. Gegen sie wird nun ermittelt.

Die Polizei bittet weiter um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110. Es ist der zweite Unfall in Augsburg innerhalb kürzester Zeit, bei dem ein Mensch auf dem Fahrrad ums Leben gekommen ist.

Zweiter tödlicher Fahrrad-Unfall in kurzer Zeit

Am 22. Juli erst war eine 81 Jahre alte Seniorin im Stadtteil Haunstetten tödlich verunglückt. Die Radlerin war am späten Vormittag in den Kreuzungsbereich Königsbrunner Straße und Lupinenstraße eingefahren und dort von einem Auto erfasst worden. Am Steuer saß eine 72-Jährige. Die 81-Jährige stürzte durch den Aufprall und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag sie am Donnerstag vergangener Woche ihren Verletzungen. Auch in dem Fall müsse der genaue Unfallhergang und die damit verbundene Klärung der Schuldfrage noch ermittelt werden, hieß es von der Polizei zuletzt.