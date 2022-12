Augsburg

06:00 Uhr

Nach über 360.000 Impfungen sind die Tage des Impfzentrums gezählt

Plus Ab Januar sollen Hausärzte und Apotheken die Corona-Impfung komplett übernehmen. Dann wird das Impfzentrum nicht mehr benötigt. Was mit den Mitarbeitern geschieht.

Von Fridtjof Atterdal

Es ist gerade mal ein gutes Jahr her, als das Augsburger Impfzentrum die Polizei um Hilfe bitten musste, weil die Mitarbeiter dem Ansturm nicht mehr Herr wurden. 1000 Menschen standen im November 2021 vor dem Zentrum auf dem Fujitsu-Gelände Schlange, um sich den begehrten "Pieks" abzuholen. Heute geht es selbst am Samstag ruhig zu in der großen Halle, nur vereinzelt sieht man Menschen auf dem Weg zu einem der Impfärzte. Ab Januar werden Hausärzte und Apotheken die Impfung ganz übernehmen - das Zentrum schließt zum Ende des Jahres. Manche Beschäftigte bleiben beim Betreiber des Impfzentrums, manche haben sich eine neue Perspektive gesucht.

