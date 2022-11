Feinkost Schlemmermeyer kommt auf den Augsburger Stadtmarkt

Das Unternehmen, das auch schon schwere Zeiten durchgemacht hat, eröffnet einen Stand in der Viktualienhalle.

Delikatessen Schlemmermeyer hat in der Gastronomie einen guten Namen. Das Münchner Unternehmen war früher bereits in Augsburg vertreten. In der Annastraße wurde verkauft. Der Abschied erfolgte vor vielen Jahren. Wirtschaftlich lief es für Schlemmermeyer nicht immer rund. Die Feinkost-Kette musste Insolvenz anmelden. Eine Unternehmensgruppe aus Düsseldorf stieg ein. Nun gibt es einen Neustart in Augsburg. Schlemmermeyer eröffnet einen Stand in der Viktualienhalle. Dies ist aber nicht die einzige Änderung auf dem Stadtmarkt.

Firmensitz von Schlemmermeyer ist in München. Dort steht die älteste Filiale auf dem Viktualienmarkt. "Mittlerweile findet man unsere traditionellen sowie modernen Genussateliers in vielen Ecken Deutschlands an unterschiedlichen Standorten", informiert das Unternehmen. 16 Filialen sind es bundesweit. In Augsburg übernimmt man einen vormaligen Käsestand. Der Laden in der Viktualienhalle ist gegenüber von Feinkost Erbas.

Der "Weinstand" in der Viktualienhalle ist aufgegeben worden. Foto: Michael Hörmann

Nach Auskunft von Marktamtsleiter Wolfgang Färber musste der vormalige Standbetreiber, die Familie Kolper, aus gesundheitlichen Gründen den Stand aufgegeben. Bei einer Ausschreibung sei die Firma Schlemmermeyer als Nachfolger ermittelt worden. Die geplante Eröffnung ist am Donnerstag, 24. November.

Horst Mähringer gibt seinen "Weinstand" auf dem Stadtmarkt auf

Unterdessen ist in der Viktualienhalle der „Weinstand“ von Horst Mähringer aufgegeben worden. Er habe die Zulassung zurückgegeben, heißt es. Mähringer werde aber weiterhin den danebenliegenden „Bierstand“ betreiben. Was die Nachfolge des „Weinstands“ angeht, finden aktuell Gespräche und Planungen statt. Ebenfalls noch nicht vermittelt ist ein Käsestand, der seit einigen Monaten leer steht. Auch hier liefen Gespräche, sagt Färber.

