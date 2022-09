Augsburg

06:00 Uhr

Ist ein Pop-up-Store eine Lösung für den Stadtmarkt in Augsburg?

Plus Die Stadt Augsburg tut sich schwer, Leerstände zu vermieten. Nun taucht die Idee von Zwischenmietern auf. Bei städtischen Immobilien läuft dieses Konzept erfolgreich.

Von Michael Hörmann

Die Stadt Augsburg tut sich schwer, Leerstände am Augsburger Stadtmarkt längerfristig zu vermieten. Da macht es wenig Unterschied, ob ein Stand in der Fleischhalle, in der Viktualienhalle oder auf dem Freigelände ist. Dauerhafte Leerstände sind keine gute Werbung. Dies hatte die Stadt in der Vergangenheit mit städtischen Immobilien in der Innenstadt ebenfalls erlebt. Die Antwort darauf sind Pop-up-Stores. Es sind Geschäfte, bei denen die Mieter bewusst nur für eine gewisse Zeit einen Mietvertrag unterschreiben. In den meisten Fällen handelt es sich um mehrwöchige Aktionen. Ein ähnliches Konzept ist für den Stadtmarkt denkbar. Es laufen erste Gespräche.

