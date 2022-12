Feinkostladen hört auf: Stadtmarkt verliert Mieter in der Viktualienhalle

Feinkost Kreta hat geschlossen. Die Stadt Augsburg möchte im Eingangsbereich des Marktes eine zusätzliche gastronomische Nutzung erlauben.

Die einen kennen Kreta als Insel, die zu Griechenland gehört, Stammkunden auf dem Augsburger Stadtmarkt kennen es als Geschäft in der Viktualienhalle. Viele Jahre lang verkaufte "Feinkost Kreta" dort Spezialitäten, doch nun ist der Stand neben dem Käseladen von Bio Emma nahezu geräumt. Der Mieter habe aus gesundheitlichen Gründen aufgehört, informiert Marktamtsleiter Wolfgang Färber. Der Stand werde nun ausgeschrieben. An anderer Stelle plant die Stadt eine zusätzliche gastronomische Nutzung: In der Annastraße soll am Zugang zum Stadtmarkt ein neuer Laden aufmachen.

Einkaufen unter freiem Himmel 1 / 10 Zurück Vorwärts Innenstadt: Stadtmarkt zwischen Anna- und Fuggerstraße, Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, Samstag von 7 bis 14 Uhr, Bauernmarkt jeweils von 7 bis 14 Uhr.

Oberhausen: Helmut-Haller-Platz, Samstag, zu den Ladenöffnungszeiten.

Univiertel: Europaplatz, Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Hochzoll: Zwölf-Apostel-Platz, Mittwochvormittag und Freitagnachmittag.

Lechhausen: Widderstraße, Freitag von 12 bis 18 Uhr.

Bärenkeller: Bürgerplatz, Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Pfersee: Franz-Kobinger-Straße, Freitag von 8 bis 16 Uhr.

Göggingen: Bgm.-Miehle-Straße, Donnerstagvormittag.

Haunstetten: Platz an der Flachsstraße/Eggenstraße/Goldammerstraße, Freitag von 14 bis 16 Uhr.

Weitere Angebote: Vor Einkaufsmärkten, Bau- oder Gartencentern finden die Kunden neben Imbisswagen bisweilen auch Stände mit einem Wochenmarktsortiment. (Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit)

Bei diesem Laden handelt es sich um eine städtische Immobilie. Sie wird seit Längerem als sogenannter Pop-up-Store geführt, Mieter sind lediglich für eine Übergangszeit im Geschäft. Die Stadt möchte nun eine gastronomische Nutzung. Ziel ist, den Eingangsbereich zum Stadtmarkt attraktiver zu gestalten. "Es gibt mehrere Interessenten mit einer Mischnutzung, wobei der Schwerpunkt auf dem Gastrobereich liegt", sagt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle.

Gastronomische Nutzung in städtischer Immobilie wird noch dauern

Aktuell seien mehrere Partner im Rennen, es laufen Detailgespräche. Es geht laut Hübschle unter anderem darum, wie die Konzeptvorgaben mit eigenen Vorstellungen der Bewerberinnen und Bewerber vereinbar und umsetzbar seien und wie ein längerfristig funktionierendes und wirtschaftlich tragfähiges Konzept erarbeitet werden kann.

Wann der neue Laden öffnet, sei offen, so Hübschle: "Für die künftige Nutzung sind umfangreiche Abstimmungs- und Umbaumaßnahmen mit entsprechendem Genehmigungsprozess erforderlich." Deshalb werde man zunächst weiter auf Zwischennutzungen setzen.

