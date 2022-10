Interesse der Gastronomen an Immobilie nahe dem Stadtmarkt ist groß

Eine städtische Immobilie am Eingang zum Stadtmarkt weckt großes Interesse. So geht es im Auswahlverfahren weiter.

Es ist ein Projekt, das es in dieser Form bislang nicht gegeben hat: Die Stadt Augsburg möchte eine städtische Immobilie in bester Lage vermieten. Sie macht sich aber zunächst nicht selbst auf die Suche, sondern schaltet die Stadtmarketinggesellschaft für die Akquise ein. Gesucht wird ein Gastronom, der künftig das Haus in der Annastraße 16 bespielen möchte. Es ist ein Gebäude an einem der beiden Zugänge zum Stadtmarkt. Die Örtlichkeit ist begehrt.

Es gab ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren. Wer sich für die Immobilie interessierte, sollte sich an Augsburg Marketing wenden. Die Bewerbungszeit ist vorüber. Nun liegt das Verfahren in den Händen des städtischen Wirtschaftsreferats. Referent Wolfgang Hübschle sagt: "Nach mehrere Besichtigungen und Rücksprachen wurden insgesamt zehn Bewerbungen eingereicht." Das Interessenbekundungsverfahren habe gezeigt, so Hübschle, dass für das Thema Gastronomie in der Innenstadt offensichtlich eine große Nachfrage bestehe: "Somit könnte auch eine oder mehrere der eingereichten Ideen, die für das ausgeschriebene Konzept "Gastro"“ letztlich nicht zum Zuge kommt oder kommen, auch mal an anderer Stelle die Augsburger Innenstadt bereichern."

Gastronomie in der Annastraße: Auch der Stadtmarkt soll profitieren

Bei der Auswahl des passenden Bewerbers für die Immobilie in der Annastraße 16 ist der Weg vorgezeichnet. Die eingereichten Konzepte werden laut Hübschle nun näher geprüft. "Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen städtischen Fachämtern und des Fördervereins des Stadtmarktes sowie Augsburg Marketing wird dann gemeinsam eine erste engere Auswahl getroffen." Ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber würden anschließend zur persönlichen Vorstellung ihres Konzeptes eingeladen.

Die Immobilie in der Annastraße 16 wird derzeit für Zwischenlösungen vermieten. Es ist ein sogenannter Pop-up-Store. Es soll nun einen längerfristigen Mietvertrag geben. Ziel ist es, mit dem gastronomischen Angebot an dieser Stelle die Attraktivität der Fußgängerzone zu erhöhen. Zugleich soll der Zugang zum Stadtmarkt mehr in den Blickpunkt rücken.

Lesen Sie dazu auch