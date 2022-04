Ferienbetreuungen bei "Tschamp" sind der Renner

Sozialreferent Martin Schenkelberg zieht Zwischenbilanz beim städtischen Ferienprogramm. Wie die Corona-Pandemie das Angebot in diesem Sommer beeinflusst.

Das Ferienprogramm "Tschamp" ist in vollem Gange. Neben Ferienbetreuungen bietet die Stadt auch Ausflüge und Aktivitäten von Wakeboarden und Wasserski über Klettern bis Graffiti sprayen an. Davon werden Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Altersgruppen angesprochen. Augsburgs Sozial- und Jugendreferent Martin Schenkelberg zieht eine Zwischenbilanz. Das Buchungsverhalten habe sich nach seiner Aussage im Vergleich zum letzten Jahr wieder normalisiert: "Die Angebote sind gut gebucht, Ferienbetreuungen sind fast komplett ausgebucht", betont Schenkelberg. Der Bedarf für diese Angebote sei besonders hoch.

Brauchen Kinder einen Corona-Test?

Die Stadt hat in diesem Sommer das Ferienprogramm an die Corona-Maßnahmen anpassen müssen. "Die Gruppengröße musste reduziert werden", sagt Schenkelberg. Nur so konnten die Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Die aktuell steigenden Inzidenzen bereiten den Anbietern ebenfalls Sorgen. Womöglich müsse das Sportprogramm erneut angepasst werden: "Es finden gerade Gespräche statt, ob wir bei Kindern ab sechs Jahren eine Testpflicht bei Angeboten in Innenräumen einführen", sagt Schenkelberg. Diese Maßnahmen würden natürlich auch den Arbeitsaufwand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhen: "Deshalb sind wir umso dankbarer für deren zusätzliches Engagement."

