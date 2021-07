Das Augsburger Ferienprogramm "Tschamp" kommt schon jetzt gut an

Das Ferienprogramm "Tschamp" präsentiert im Sommer insgesamt 370 Veranstaltungen in Augsburg. Einzelne Kurse sind belegt, aber es gibt noch viele Optionen.

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr und auch 2021 das städtische Ferienprogramm Tschamp stark beeinträchtigt. An Ostern etwa waren die Angebote ausschließlich digitaler Natur, in den Pfingstferien konnten Präsenzveranstaltungen zumindest im geringen Maß stattfinden. Auch wenn PC oder Tablet weiterhin eine gewisse Rolle spielen und sich Kinder und ihre Eltern über die Tschamp-Sets Spiel und Spaß auch nach Hause kommen lassen können, so liegt der Schwerpunkt des Programms doch auf Veranstaltungen, in denen Mädchen und Jungen in Gruppen zusammenkommen.

Auch das Kinderfriedensfest geht in diesem Jahr einen neuen Weg. Es findet in einem Format statt, das in der aktuellen Corona-Lage auch durchgeführt werden kann. Im Rahmen des Ferienprogramms Tschamp sind laut Mitteilung der Stadt vom 1. bis 8. August rund 20 kostengünstige Angebote rund um die Themen Fürsorge, Frieden, Nachhaltigkeit und Helfen speziell für Kinder und Familien als Paket zusammengestellt. Die Anmeldung findet aufwww.tschamp.de statt.

Das sind die geplanten Aktionen im Augsburger Ferienprogramm

Am Hohen Friedenstag am 8. August haben Kinder die Chance, einmal hinter die Kulissen echter Helferinnen und Helfer zu schauen. Unter dem Motto „Helfer sind Helden“ organisieren die Malteser erstmals einen Workshop zum Thema. Auch im Botanischen Garten findet ein Mini-Angebot statt: Für Familien mit kleinen Kindern eignet sich das Bastelangebot des Lions Club, während parallel dazu die etwas Größeren ihr Wissen um die Friedenssymbole spielerisch bei der Augsburger Friedensinitiative auffrischen können. Eine Vorstellung zu Friedensmärchen kann bei Matthias Fischer vom Märchenzelt besucht werden und ein interaktives, biblisches Erzähltheater bietet die Pfarrgemeinde Augsburg Mitte an.

Der städtische Jugendpfleger Simon Klein gab im Jugendhilfeausschuss einen kurzen Überblick über das Programm Tschamp und betonte, dass alle Anbieterinnen und Anbieter über ein Hygienekonzept verfügten und die Kinder und Jugendlichen in Kleingruppen betreut würden. Er wies auf das neue Buchungsportal hin, welches das Reservierungsverfahren einfacher mache. 27 verschiedene Ferienbetreuungswochen - vom Parkour- und Ninja- Feriencamp bis zur Naturhelden-Wildniswoche - mit insgesamt knapp 700 Plätzen dürften vor allem für Familien hilfreich sein, in denen die Eltern im Sommer arbeiten müssen.

Wie Sozialreferent Martin Schenkelberg auf Anfrage informiert, ist die Nachfrage nach den Ferienbetreuungen sehr hoch: "Es sind nur noch wenige Restplätze vorhanden." Von insgesamt 370 Veranstaltungen in den Sommerferien seien bislang 89 Veranstaltungen ausgebucht. Es stünden somit noch viele spannende Angebote zur Verfügung.

Und wie wirkt sich die Corona-Pandemie aus? Bei einzelnen Absagen würden die jeweils angemeldeten Teilnehmenden von den Veranstalterinnen und Veranstaltern selbst verständigt. Das Tschamp-Team informiert aktuell auf www.tschamp.de, falls es Corona-bedingt zu einer generellen Absage des Ferienprogramms kommen sollte. Die Pfingstferien haben laut Schenkelberg gezeigt, dass die Nachfrage nach Präsenzangeboten deutlich höher ist als nach Online-Angeboten. "Das Tschamp-Ferienprogramm bietet daher in den Sommerferien wieder vermehrt Präsenzangebote an, die durch Angebote, wie die Tschamp-Sets und Actionbounds ergänzt werden", sagt der Sozialreferent. So würden den Familien auch Angebote für zu Hause und im Familienverbund zur Verfügung gestellt.

Neu ist das offene Angebot "Tschamp Move", das zunächst in eine Erprobungsphase geht. Es richtet sich an Jugendliche, die sich an einem zentralen öffentlichen Ort zwei Tage lang bei verschiedenen Street-Sportarten und Ähnlichem vergnügen können. Die Stadt will damit Jugendlichen "gerade in der aktuellen Situation altersgerechte Freizeitaktivitäten sowie Raum und Teilhabe in der Stadtgesellschaft" bieten. Der Tschamp-Ferienpass soll auch Kindern aus Familien mit geringem Einkommen die Teilnahme ermöglichen. Näheres dazu gibt es hier. (mit möh)

