Augsburg

Sommer am Kiez: Rockkonzerte mit Kuschelfaktor

Zum sechsten Mal findet das Festival "Sommer am Kiez" in Augsburg an gleich zwei Locations statt: Helmut-Haller-Platz und Gaswerk-Gelände.

Plus Das Festival "Sommer am Kiez" hat seine Fans gefunden. Sie schätzen die Musik und die familiäre Atmosphäre. Wie Veranstalter Stefan Meitinger die Saison bewertet.

Von Katharina Funkner

Zum sechsten Mal findet das Festival "Sommer am Kiez" in Augsburg statt. An sechs Wochenenden treten dabei Live-Acts vor allem aus den Musikrichtungen Indie, Rock, Punk und Metal auf. Ursprünglich startete der Sommer am Kiez am Helmut-Haller-Platz am Oberhauser Bahnhof, zwischenzeitlich fand die Veranstaltung auch auf dem Gaswerk-Gelände statt. Dieses Jahr werden sogar beide Locations bedient. Veranstalter Stefan "Bob" Meitinger zieht eine Zwischenbilanz.

