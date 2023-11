FFC startet mit Chrysanthemenball in die Faschingssaison

Ausschnitte aus der Show wurden den Gästen beim Faschingsauftakt im Hubertushof gezeigt. Augsburg bereitet sich auf die närrische Saison vor.

Die Narren treten wieder in Aktion. Der Fasching ist gestartet. Getanzt wird beim Faschings- und Freizeitclub Augsburg (FFC) ohnehin viel. In dieser Saison können sich die Besucherinnen und Besucher auf besondere Tanzeinlagen freuen - getreu dem diesjährigen Motto "Best of Dance Movies".

FFC-Sprecherin Nadja Toplak sagt: "Mit diesem Motto möchten wir den Augsburger Närrinnen und Narren schillernde Kostüme, bekannte Melodien und einzigartige Showeinlagen, sowie ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Programm bieten." Präsentiert wurde es in Ausschnitten pünktlich zum Faschingsstart am 11. November auf dem Chrysanthemenball im Hubertushof in der Firnhaberau.

Die aktiven Mitglieder - vor und hinter der Bühne - standen an dem abwechslungsreichen Abend im Rampenlicht: Nach der Vorstellung der FFC-Technik und des FFC-Präsidiums folgte das gemeinsame Abendessen. Dann zeigten die aktiven Mitglieder einen Ausschnitt ihrer Show. Neben den jüngsten Mitgliedern, den FFC-Youngsters mit ihrer Alleinherrscherin Prinzessin Laura I., der FFC-Showtanzgruppe mit ihrem neuen Prinzenpaar - Vanessa I. und Domenico I - trat auch das FFC-Männerballett auf.

Ein Gründungsmitglied überrascht den Verein mit einem besonderen Geschenk

Die kleinen Ausschnitte aus der Show haben den Gästen einen Vorgeschmack gegeben, was sie auf dem Inthronisationsball Anfang Januar erwartet: Dann wird die gesamte Show gezeigt. Zwischen den Programmpunkten konnten die Besucherinnen und Besucher Tombola-Lose erwerben. "Unsere diesjährige Tombola war wieder ein voller Erfolg. Hiermit bedanken wir uns noch einmal herzlich bei all unseren Sponsoren. Insbesondere bei Jürgen Pfündel, der der Sponsor unseres Hauptgewinns war: ein 300-Euro-Gutschein der Flugbörse Augsburg Land. Außerdem lädt er zur großen Freude unserer FFC Youngsters, diese nach der Saison zu einem Besuch des Skyline-Parks in Bad Wörishofen ein", berichtet Nadja Toplak.

29 Bilder Faschingsauftakt in der City-Galerie Foto: Annette Zoepf

Neben Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich zählte der FFC bei ihrem Faschingsauftakt auch Altpräsident Georg Schuster und Gründungsmitglied Charly Früholz begrüßen. Letzterer überreicht dem Verein ein besonderes Geschenk. "Er hat das Ritterschwert aus früheren Zeiten zurückgekauft, um die Ehrung der Ritterordensmitglieder in Zukunft wieder ehrenvoll auf erleben zu lassen", so Toplak.

Faschingsfreude kam aber auch an anderer Stelle auf. Zum Faschingsauftakt präsentierte sich die Faschingsgesellschaft Hollaria am vergangenen Samstag in der City-Galerie in Augsburg. Die närrische Saison ist allerdings kurz. Bereits am 12. Februar ist Rosenmontag. Dann findet auch wieder der Faschingsumzug in der Innenstadt statt. Premiere hatte der Umzug nach einer jahrzehntelangen Pause: 6000 Zuschauer sahen sich den Gaudiwurm für Kinder und Jugendliche am Rosenmontag in Augsburg an. Aufgrund der positiven Resonanz soll die Veranstaltung wiederholt werden. Im Jahr 2024 geht es folglich wieder rund am Rosenmontag. Und danach gilt dann wieder: Am 14. Februar beginnt mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit. (ziss)