Protest um den "Freiraum" an der Uni Augsburg hat keinen Erfolg

Auch nach einem Gespräch mit Studierenden hält die Unileitung in Augsburg an den neuen Plänen für den selbst verwalteten Raum fest. Was Kritiker dazu sagen.

Von Leonhard Pitz

Der studentische Widerstand gegen die Auflösung des "Freiraums" an der Uni Augsburg war nicht erfolgreich: Der selbst verwaltete Raum wird, wie geplant, aufgelöst, um Platz für eine Beratungsstelle des universitären Familienservice zu schaffen. Die Entscheidung der Universitätsleitung fiel nach einem Gespräch mit protestierenden Studentinnen und Studenten - und Kritik von außen. Der Raum gegenüber der alten Cafeteria war vorübergehend auch von Studierenden "besetzt" worden. Kritiker: Freiraum war ein sicherer Ort für Frauen und Minderheiten So forderte Sandra Eck, ehemalige Dozentin für Soziologie an der Uni Augsburg, den Freiraum zu erhalten. "Der Raum diente damals wie heute als niederschwellige Anlaufstelle und als Raum für all diejenigen, die anderswo noch viel zu häufig marginalisiert werden." Als Beispiel nennt sie stillende Mütter, queere Personen und Musliminnen, die ungestört beten wollten. Eck war in ihrer Zeit in der Studentenvertretung selbst als Frauen- und Lesbenreferentin für den Raum zuständig. Auch der Verein "Augsburger Frauenzentrum" hob die Bedeutung des Freiraums als sicheren Ort für Frauen und für bestimmte Minderheiten hervor. Ebenso wie die Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl sowie die Stadträte Frederik Hintermayr und Christine Wilholm (alle Die Linke) kritisierte der Verein, dass bei der Räumung des Freiraums durch die Uni der durch Spenden aufgebaute Bestand feministischer Bücher vernichtet wurde. Auch Material der Gewerkschaft GEW sei ohne Rücksprache entsorgt worden, so die Politiker von Die Linke. Allerdings zeigt eine interne E-Mail, die unserer Redaktion vorliegt, dass zumindest die Studentenvertreter vorab über die Räumung informiert wurden. Uni Augsburg will Raumangebot für Studenten verbessern Trotz der Kritik und einem laut der Unileitung "konstruktiven" Gespräch mit protestierenden Studierenden und Studentenvertretern muss der Raum nun für den Familienservice weichen. Markus Dresel, Vizepräsident für Lehre und Studium, sagte dazu: "Der Umzug des Familienservice verbessert die Rahmenbedingungen für studierende Eltern enorm und unterstreicht unseren Anspruch als familienfreundliche Hochschule." Das Büro des Familienservice befinde sich aktuell in der Außenstelle in der Eichleitnerstraße, durch den Umzug auf den Campus werde es fußläufig erreichbar. Der Familienservice betreut als professionelle Beratungsstelle vor allem Studentinnen und Studenten mit Kindern, berät aber auch Beschäftigte. Durch das Gespräch mit den Studenten sei aber auch deutlich geworden, so Dresel, dass man das Angebot an Arbeitsräumen für Studierende unbedingt verbessern müsse. "Wir wollen gemeinsam mit der Studierendenvertretung die bestehenden Arbeitsräume einer Evaluierung unterziehen und prüfen, wie wir diese attraktiver machen können." Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.

