Augsburg

15:40 Uhr

Freistaat Bayern gibt grünes Licht für neue Realschule in Augsburg

Plus In Lechhausen kann eine dritte staatliche Realschule entstehen. Das wird Augsburger Schülern kürzere Wege ermöglichen. Bis zum Baubeginn vergehen aber noch Jahre.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

In Augsburg kann eine dritte staatliche Realschule gegründet werden: Das haben Kultus- und Finanzministerium am Dienstag bekannt gegeben, nachdem sie einen Antrag der Stadt geprüft haben. "Eine neue Schule ist immer ein Gewinn, allen voran für die jungen Menschen vor Ort. Ich freue mich sehr, dass wir mit einer neuen staatlichen Realschule in Augsburg ein weiteres attraktives Bildungsangebot schaffen", sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler). Damit komme man der großen Nachfrage in Augsburg nach. Bis der Betrieb in der Schule, die im Augsburger Osten gebaut werden soll, aufgenommen werden kann, dürften aber noch mehrere Jahre vergehen.

Aus Augsburg pendeln viele Realschüler ins Umland

Die Kapazitäten an den Realschulen in Augsburg sind seit mehreren Jahren knapp. Der Bedarf an Plätzen kann nur dadurch gedeckt werden, dass Schülerinnen und Schüler aus Augsburg an Einrichtungen in die Nachbarlandkreise ausweichen. Zuletzt ergab eine Untersuchung, dass 580 Schüler mehr aus Augsburg in Umland-Realschulen pendeln als Schüler aus dem Umland an Augsburger Realschulen - angesichts der absehbaren demografischen Entwicklung und des Zuzugs würde sich diese Zahl bis 2035 auf 650 Schüler und Schülerinnen vergrößern. Das betrifft vor allem den Landkreis Aichach-Friedberg. An der Affinger Realschule etwa liegt der Anteil der Augsburger Schüler bei 30 Prozent. Für die Zukunft seien acht zusätzliche Klassen nötig, um den Zuwachs in Augsburg bewältigen zu können, so das Gutachten. Soll auch die Zahl der Gastschüler in anderen Kreisen reduziert werden, wären es gar 23 zusätzliche Klassen. Empfohlen wurde in dem Gutachten die Einrichtung einer Realschule im Augsburger Osten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen