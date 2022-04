Vorsichtige Freude: Wie Augsburgs Pfarrer auf Ostern ohne Corona-Regeln blicken

Ostern ist eines der wichtigsten Feste der Christen. Dieses Jahr dürfen die Gläubigen wieder ohne Auflagen in die Gemeinden kommen. Doch nicht alle fühlen sich erleichtert.

"Hart", "emotional-befremdlich" und "schmerzhaft" - wer wissen will, wie groß die Erleichterung über ein normales Ostern bei Pfarrerinnen und Pfarrern ist, muss sie nur auf das Osterfest 2020 ansprechen. Damals, im ersten Lockdown, konnten sie nur ohne Gemeinde feiern, ein Jahr später galten im Gottesdienst dann strenge Regeln. Nun gibt es zu Ostern erstmals wieder so gut wie keine Corona-Beschränkungen mehr in der Kirche. Doch ungebremste Osterfreude macht sich deshalb noch nicht breit.

Die bisher geltenden Regeln hätten nun "den Charakter von Empfehlungen", schreibt die evangelische Landeskirche Bayern. Auch auf katholischer Seite wurden aus dem Infektionsschutzkonzept Empfehlungen gegeben, "um deren Beachtung wir wegen der in Bayern anhaltend hohen Inzidenzwerte gleichwohl bitten", schreibt Generalvikar Wolfgang Hacker an die Gemeinden. "Wir hoffen aber auch, dass mit dem Wegfall der Zugangsbeschränkungen und der Aufhebung der Reduzierung der Teilnehmerzahlen, vor allem im Hinblick auf die Gottesdienste in der Heiligen Woche, wieder mehr Gläubige die Gottesdienste besuchen wollen."

Ukraine, Corona, Missbrauch: Die Gesamtsituation für die Kirchen ist "beklemmend"

Der Pfarrer der katholischen Pfarreiengemeinschaft in Kriegshaber, Gerhard Groll, ist skeptisch, ob das auch eintritt. "Ich gehe davon aus, dass es wieder etwas mehr sind als letztes Jahr, aber noch nicht das Niveau wie vorher." Wegen der Lage in der Ukraine, Corona und dem Thema Missbrauch in der Kirche sei die "Gesamtsituation beklemmend".

Der Geistliche sieht die aktuelle Phase noch als "vorsichtiges Herantasten". Angesichts der hohen Zahlen ist laut Groll durchaus Unsicherheit da: "Sind wir tatsächlich auf einem sicheren Weg, oder fliegt uns das in den nächsten Wochen um die Ohren?" Bei der Osternacht vor einem Jahr, als im Gottesdienst Masken- und Abstandspflicht galten und Gemeindegesang verboten war, habe er hinterher gemischte Reaktionen aus der Gemeinde bekommen: "Einerseits die Freude, dass es möglich war - andererseits die Unsicherheit und Vorsicht: Ihr hättet es kürzer machen können."

Groll erwartet, dass die Stimmungslage dieses Jahr ähnlich sein werde. "Wir können formal tun und lassen, was wir wollen, aber ich merke schon, dass die Gemeinde dankbar ist, wenn man noch etwas vorsichtig ist." Am Wochenende vor Palmsonntag hätten auch ohne Pflicht etwa 90 Prozent die Maske aufbehalten.

Wer Todesfälle zu beklagen hat, bleibt auch ohne Corona-Regeln vorsichtig

Dekan Markus Mikus, Pfarrer der katholischen Pfarreiengemeinschaft Haunstetten, sieht bei der Maskenfrage durchaus Unterschiede in der Schar seiner Gläubigen. "Die Kirchengemeinde ist ein Abbild der Gesellschaft", sagt Mikus. Es gebe Personen, die im Umfeld Todesfälle durch Covid hatten und die aufgrund dieser traurigen Erfahrung etwas vorsichtiger seien. "Die meisten, würde ich sagen, begrüßen diese Lockerungen, dass sie ohne Abstands- und Maskenpflicht wieder Gottesdienst feiern können", schätzt Mikus.

Der Pfarrer freut sich auf ein Osterfest mit Menschen aus der Gemeinde, "mit Gottesdiensten, die wir festlicher gestalten können, als vor einem oder zwei Jahren". Gleichzeitig sei es auch eine "Zitterpartie", weil es auch im Kreis der Haupt- und Ehrenamtlichen Corona-Fälle gebe: "Was mache ich, wenn mein Chorleiter oder Organist kurz vor der Osternacht anruft und sagt, er ist positiv?", fragt Mikus.

In der evangelischen Gemeinde St. Paul in Pfersee ist man wegen Corona noch vorsichtiger, hier hat man sich laut Pfarrerin Marianne Werr dazu entschieden, dass alle weiterhin Maske tragen. Grund sei, "dass die, die vorsichtig sind, auch kommen können. Und ich finde, wir haben uns jetzt so an die Maske gewöhnt, das schafft man jetzt auch noch ein paar Wochen." Zudem habe man eine große Kirche, in der man mit Abstand sitzen könne.

Stadt Gottesdiensten in der Karwoche gab es Andachten auf Zetteln

Bereits vergangenes Jahr war man in St. Paul etwas vorsichtiger. Wegen der hohen Zahlen gab es statt Gottesdiensten in der Karwoche Andachten auf Zetteln und Installationen in der Kirche. "Für die großen Tage wie Gründonnerstag hatten wir eine große Tafel mit Schaufensterpuppen in der Kirche", erzählt Werr.

Zweimal Ostern ohne richtige Gottesdienste sei schon hart gewesen, sagt die Pfarrerin, die erst zu Ostern 2019 mit ihrer Kollegin Sabine Dempewolf die Pferseer Gemeinde übernommen hatte. "Ich freu mich schon, dass wir wieder Gottesdienst feiern können, und ich finde, in der jetzigen Zeit brauchen wir auch Karfreitag und Ostern." Wir seien alle so gebeutelt durch die vielen Krisen, die parallel stattfinden und "uns so existenziell treffen" - von Corona, über den Klimawandel bis zur Ukraine. "Und deswegen ist Ostern wirklich gut dieses Jahr, diese Möglichkeit zu denken, zu glauben und zu hoffen: Das Leben siegt doch! Das, finde ich, brauchen wir schon, dass wir nicht völlig in dieser Abwärtsspirale sind."