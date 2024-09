Fridays for Future Augsburg beteiligt sich an globalem Klimastreik

Den globalen Klimastreik von „Fridays for Future“ am 20. September nutzt auch die Gruppe in Augsburg und organisiert eine Demonstration für Klimagerechtigkeit und den Ausstieg aus fossilen Energien. Der Demozug durch die Innenstadt startet um 17 Uhr am Rathausplatz und wird von Redebeiträgen begleitet.

Die Klimakrise bringe täglich neue Schreckensmeldungen hervor, heißt es in der Ankündigung der Klimaschützer. Beim Protest in Augsburg stünden die geplanten Erdgasbohrungen in Reichling am Lech und in Borkum im Vordergrund. Der Wärmeplan der Stadt müsse Maßnahmen definieren, um die Abhängigkeit Augsburgs von Erdgas und -öl schnell und sozialverträglich zu überwinden. Die Klimagerechtigkeitsbewegung fordere die Politik auf, sich „endlich auf die Seite des Klimaschutzes zu stellen“ und zu handeln.

Im Vorfeld der Demonstration von Fridays for Future Augsburg findet die Aktion „Spielplätze statt Parkplätze“ statt. Anlässlich des Parking Day und Weltkindertags am 20. September verwandelt ein Bündnis verschiedener Gruppen die Parkplätze in der Bahnhofstraße von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr in eine bunte Aktions- und Spielfläche. (nist)