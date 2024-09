Globaler Klimastreik: Wo finden am Freitag Demos statt?

Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten von Fridays for Future haben gemeinsam mit einem Bündnis aus anderen Organisationen zum globalen Klimastreik aufgerufen. Dieser findet am Freitag, den 20. September 2024, statt. Auf X posteten Fridays for Future ein Statement, in dem sie „konsequenten Klimaschutz“ forderten. „Es darf 2024 keine neuen Autobahnen, Gasfelder oder fossile Subventionen mehr geben – wir fordern echten Wandel statt Lippenbekenntnisse!“, ist dort zu lesen.

In zahlreichen deutschen Städten sind laut Fridays for Future bereits Demos für den 20.09. geplant. Das gilt auch für Augsburg, wo, laut dem örtlichen Ableger der Bewegung, der Streik um 17 Uhr auf dem Rathausplatz beginnen soll – oder Mering (16 Uhr). In welchen deutschen Städten es beim globalen Klimastreik außerdem Demos gibt, das erfahren Sie in der Übersicht (Stand 18.9.24, 17 Uhr):

Klimastreik am 20.09.2024 in Augsburg, München, Köln und vielen weiteren Städten

Aachen, 11 Uhr, Frankenberger Park

Augsburg, 17 Uhr, Rathausplatz

Bad Camberg, 16 Uhr, Bahnhof

Bad Säckingen, 13.15 Uhr, Scheffel-Gymnasium

Bamberg, 13 Uhr, Bahnhof

Bensheim, 16 Uhr, Beauner Platz

Berlin, 12 Uhr, Forum vor dem Kanzleramt

Biberach, 17 Uhr, Marktplatz

Bielefeld, 14 Uhr, Rathaus

Bochum, 14 Uhr, Hauptbahnhof

Bonn, 11 Uhr, Münsterplatz

Braunschweig, 16 Uhr, Schlossplatz

Bremen, 12 Uhr, Marktplatz

Buchholz in der Nordheide, 12.05 Uhr, Peets Hoff (vor Famila)

Buxtehude, 16 Uhr, Stadtpark

Chemnitz, 10 Uhr, Stadthallenpark

Darmstadt, 19 Uhr, Friendensplatz

Detmold, 13.30 Uhr, Landestheater

Dorfen, 20 Uhr, Rathaus

Dortmund, 15 Uhr, Platz der deutschen Einheit (Hbf Süd)

Dresden, 15 Uhr, Goldener Reiter

Duisburg, 16 Uhr, Vor dem Landgericht

Düsseldorf, 15 Uhr, Shadowplatz

Eichstätt, 12.15 Uhr, Bahnhofsplatz

Elmshorn, 15 Uhr, Alter Markt

Erlangen, 13 Uhr, Schlossplatz

Eutin, 11 Uhr, Am Wasserturm

Flensburg, 14 Uhr, Südermarkt

Forchheim, 16 Uhr, Le Perreux-Park

Frankfurt am Main, 15 Uhr, Bockenheimer Warte

Freiberg, 16 Uhr, Obermarkt

Freiburg im Breisgau, 14 Uhr, Platz der Alten Synagoge

Freising, 14 Uhr, Marienplatz

Fürth, 16 Uhr, Bahnhofsplatz

Gelnhausen, 17 Uhr, Gelnhausen Bahnhofsvorplatz

Gelsenkirchen, 12 Uhr, Bahnhofsvorplatz

Gießen, 15 Uhr, Dönerdreieck

Göttingen, 13 Uhr, Auditorium

Greifswald, 16 Uhr, Fischmarkt, Greifswald (Innenstadt)

Grünstadt, 18 Uhr, Luitpoldplatz

Halle (Saale), 14 Uhr, Marktplatz

Hamburg, 14 Uhr, Willy-Brandt-Straße

Hameln, 16 Uhr, 164er Ring

Hannover, 12.30 Uhr, Küchengarten

Hanstedt, 12 Uhr, Oberschule

Heidelberg, 16 Uhr, Schwanteichanlage/Stadtbücherei

Herrenberg, 15 Uhr, Bahnhof

Hildesheim, 14 Uhr, Bahnhof

Hof, 15 Uhr, Rathaus

Holzminden, 15 Uhr, Haarmannplatz

Husum, 13 Uhr, Am Bahndamm

Jena, 12 Uhr, Holzmarkt

Karlsruhe, 16 Uhr, Kronenplatz

Kempen, 15.30 Uhr, Buttermarkt

Kempten, 13 Uhr, Hildegardplatz

Kiel, 16 Uhr, Exerzierplatz

Koblenz, 16 Uhr, Hauptbahnhof

Köln, 16 Uhr, Komödienstrasse (Dom)

Konstanz, 16 Uhr, Stadtgarten

Krefeld, 17.30 Uhr, Von-der-Leyen-Platz, 47798 Krefeld, Deutschland

Landsberg am Lech, 13 Uhr, Hauptplatz

Landshut, 14 Uhr, Rathaus

Langen, 14 Uhr, Europaplatz

Leipzig, 15 Uhr, Eisenbahnstraße

Lindlar, 16 Uhr, Marktplatz

Lübeck, 14 Uhr, Klingenberg

Ludwigsburg, 17 Uhr, Marktplatz

Lüneburg, 13 Uhr, Rudolf-Steiner-Schule (Walter-Bötcher-Straße)

Magdeburg, 15 Uhr, Domplatz

Mainz, 16 Uhr, Gutenbergplatz

Mannheim, 16.30 Uhr, Marktplatz

Marburg, 15 Uhr, Bahnhofsvorplatz zu Fuß und per Fahrrad zum Friedrichsplatz

Memmingen, 14 Uhr, Schrannenplatz Memmingen

Mering, 16 Uhr, Badanger

München, 12 Uhr, Königsplatz

Nördlingen, 15 Uhr, Klimacamp

Nürtingen, 15 Uhr, Schillerplatz

Offenburg, 13 Uhr, Marktplatz

Oldenburg, 14 Uhr, Pferdemarkt

Olpe, 15 Uhr, Alter Bahnhof

Oranienburg, 15.30 Uhr, Bahnhof

Osnabrück, 13.30 Uhr, Stadthalle (Platz des 17. Juni)

Paderborn, 15 Uhr, Domplatz

Papenburg, 15 Uhr, Arkadenhaus/Kirchplatz St.Antonius

Passau, 13 Uhr, Klostergarten

Pforzheim, 13.30 Uhr, Marktplatz

Potsdam, 14 Uhr, Dortustraße, Neben dem Rechenzentrum

Ravensburg, 14 Uhr, Bahnhof

Recklinghausen, 14 Uhr, Hauptbahnhof

Regensburg, 16 Uhr, Altes Eisstadion/ Unterer Wöhrd

Reutlingen, 13.30 Uhr, Marktplatz

Rostock, 16.30 Uhr, Neuer Markt

Saarbrücken, 14 Uhr, Staatstheater

Seesen, 16 Uhr, Rathausplatz Simmern (Hunsrück), 13.30 Uhr, Schlossplatz

Soest, 15.30 Uhr, Petrikirchhof

Solingen, 16 Uhr, Neumarkt

Stadthagen, 15.30 Uhr, Festplatz

Stuttgart, 14 Uhr, Gewerkschaftshaus

Suhl, 12 Uhr, Vor der Suhler Hauptkirche

Traunstein, 17 Uhr, Bahnhofsplatz

Tübingen, 17 Uhr, Uhlandstraße

Ulm, 16 Uhr, Münsterplatz

Villingen-Schwenningen, 15.30 Uhr, Villingen Bahnhof

Wiesloch, 13.30 Uhr, Gerbersruhpark

Wilhelmshaven, 14 Uhr, Rambla/Bahnhofstraße

Wolfratshausen, 16 Uhr, Marienplatz

Wolfsburg, 15 Uhr, Hauptbahnhof und danach Glasdach am Hugo-Bork-Platz

Wuppertal, 14 Uhr, Hauptbahnhof

Würzburg, 17 Uhr, Hauptbahnhof

Klimastreik 2024: Demos in über 100 Städten

Der Klimastreik am 20. September ist nicht die erste größere Aktion im laufenden Jahr. Vor der Europawahl Anfang Juni hatte Fridays for Future ebenfalls zu Demos aufgerufen. Die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten wollten dabei für mehr Klimainvestitionen werben. Damals kamen etwa 300 Menschen in Augsburg sowie 2000 in München trotz Dauerregens zu Kundgebungen zusammen.