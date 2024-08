Friedensmural 2024: Die Säulen der Demokratie unter einer starken Sonne

Etwas länger als eine Woche hat das Künstler-Duo Soihe und Claire Prouvost gebraucht, um sich mit seiner Vision von Demokratie auf der Hausfassade des Gebäudes an der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße 10 in Göggingen zu verewigen. Mit ihrem Beitrag „Die Säulen der Demokratie unter einer starken Sonne“ hatten sich die beiden gegen zahlreiche Bewerber durchgesetzt: 107 Ideen gingen für das diesjährigen Friedensmurals in Augsburg ein, wo die künstlerischen Statements im öffentlichen Raum in Kooperation von Friedensbüro und Graffiti-Verein „Die Bunten“ im Rahmen des Rahmenprogramms zum Friedensfest seit 2013 ausgeschrieben werden.

Zwei unterschiedliche Stile treffen bei diesem Wandbild aufeinander: Der Schweizer Soihe, 43, konstruierte geometrische Formen, die menschlichen Silhouetten ähneln, und stellt so das wählende Volk dar. Die Französin Claire Prouvost, 32, schaffte Figuren, die die Menge personalisieren, in griechischem figurativem Stil. Die Hand symbolisiere gegenseitige Hilfe, Teilen und Aufnahme. Gesichter stünden für Vielfalt, Zusammenleben und Toleranz. Die strahlende Sonne stelle den Frieden, die Harmonie in der Gesellschaft dar.