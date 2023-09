Frischer Wind bei Woll Schaefer: Ulmer Ehepaar übernimmt Fachgeschäft

Inhaberwechsel in der Maximilianstraße: Ein Ulmer Ehepaar führt jetzt das Fachgeschäft Woll Schaefer. Vieles soll beim Alten bleiben, doch es gibt auch Neuerungen.

Mit Glücksrat, Prosecco und Käsespießen: So feierte das Fachgeschäft Woll Schaefer in Augsburg am Freitag Geschäftsübergabe. Das Unternehmerpaar Susanne Müller-Haustein und Mario Haustein hat zum September den Wollladen in der Maximilianstraße von Renate Abstreiter übernommen. Für die beiden ist es ein Herzensprojekt: "Meine Frau war hier schon lange begeisterte Kundin", sagt Haustein. "Als wir hörten, dass Woll-Schaefer neue Inhaber sucht, dachten wir uns: Das ist ja der Hammer, das wollen wir." In Ulm führt das Ehepaar bereits ein Geschäft mit dem Namen "wolle + ideen". In Augsburg möchten die beiden den Charme des Ladens in der Innenstadt bewahren, aber auch Neues einführen.

Neue Inhaber für Woll-Schaefer in Augsburg

Die Kolleginnen und Kollegen, die bisher im Wollgeschäft arbeiteten, werden auch künftig die Kundschaft willkommen heißen. Auch die ehemalige Inhaberin Renate Abstreiter, die im Oktober angekündigt hatte, dass sie sich aus dem Geschäft zurückziehen möchte, kann man hier bis Ende des Jahres noch zwischendurch antreffen. Kleine Veränderungen wird es aber geben: "Den größten Teil unserer Wolle beziehen wir weiterhin vom Woll- und Garnhersteller Lana Grossa, aber wir wollen auch weitere Hersteller mit ins Sortiment aufnehmen", betonen die neuen Inhaber. Außerdem planen sie, ihre Geschäfte digital auszubauen und ein größeres Angebot für junge Leute zu schaffen. "In den sozialen Medien sieht man, dass Handarbeit wieder zum Trend wird. Auch junge Menschen verwirklichen jetzt ihre eigenen Ideen, wie zum Beispiel Häkel-Bikinis", sagt Müller-Haustein. Zudem werden in Zukunft wohl der Stricktreff wieder eingeführt und Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten.

Susanne Müller-Haustein ist selbst begeisterte Strickerin: "Ich stricke sehr viel, eigentlich täglich." Ihr Ehemann gesteht, dass er noch Anfänger sei. Dafür kenne er sich gut mit dem Geschäftlichen und der Organisation aus. Beide sind auf die kommende Zeit in Augsburg gespannt: "Wir freuen uns, neue und alte Kunden kennenzulernen und hier willkommen zu heißen."