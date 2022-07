Fünf Freizeit-Tipps: Was Sie am Wochenende in Augsburg erwartet

In Augsburg finden auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. Wir haben ein paar Vorschläge gesammelt – von Silent Disco bis Punkrock-Festival.

Am Wochenende sieht es durchweg nach angenehmen Temperaturen und ausbleibendem Regen aus. Perfekte Voraussetzungen also, um mal wieder ein Konzert oder eine Veranstaltung unter freiem Himmel zu besuchen. Augsburg hat am kommenden Wochenende wieder einiges zu bieten. Wir haben für Sie fünf Tipps zusammengestellt, was Sie von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, abends unternehmen können.

Freizeit-Tipps: Was Sie am Wochenende in Augsburg unternehmen können

Notte Italiana (Freitag und Samstag, Gögginger Park am Alten Rathaus, Von-Cobres-Straße 1): Die Unternehmergemeinschaft "Wir in Göggingen" lädt zum ersten Mal nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder zur "Notte Italiana". Beginn ist am Freitagabend um 18 Uhr, am Samstag um 15 Uhr. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Eis und ein sportlich kreatives Programm zum Mitmachen. Erwachsene erwarten erlesene italienische Weine, Cocktails und Livemusik. Eintritt frei!



Le Heat Open Air (Freitag und Samstag, Gaswerk Augsburg, Am Alten Gaswerk 1): Nach Angaben der Veranstalter handelt es sich um "das einzige Native Hip-Hop & Future Music Open Air Festival der Region". Hier treten an beiden Tagen von 15 bis 1 Uhr internationale Künstler aus Hip-Hop, Rap und Clubszene auf. Das "Le Heat Open Air" macht den Auftakt zur Veranstaltungsreihe kunstWerk open air auf dem Gaswerkgelände. Ticket: 28€

Sommer am Kiez findet zum sechsten Mal in Augsburg statt

Sommer am Kiez (Freitag und Samstag, Helmut-Haller-Platz): Das Punkrock-Festival in Oberhausen findet bereits das sechste Mal statt. Dieses Wochenende spielen am Freitag ab 18.30 Uhr "Turbobier" (Ticket: 34 €) und am Samstag um 18.30 Uhr "Subway to Sally" (Ticket: 33 €). Die Bewirtung übernimmt der Kiezbiergarten. Es gibt Burger, Pommes und natürlich Bier.



Silent Disco (Donnerstag bis Samstag, Willy-Brandt-Platz): Wer es etwas ruhiger angehen lassen will, kann von 17 bis 23 Uhr die Silent Disco auf dem Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie besuchen. Was besonders ist: Besucher bekommen zu Anfang Kopfhörer und können dann aus drei Kanälen wählen, in denen jeweils unterschiedliche Musik läuft. Wer lieber zuschauen will, wie es aussieht, wenn Leute tanzen, ohne dabei Musik aus Boxen zu hören, kann es sich mit Cocktails und Burgern auf den Loungemöbeln neben der Tanzfläche bequem machen. Eintritt frei (Kopfhörerpfand: 10 €)!

BÖRT (Samstag um 20 Uhr, Brunnenhof im Zeughaus, Zeugplatz 4): Das Kölner Quartett BÖRT tritt im Rahmen des internationalen Augsburger Jazz Sommers im Zeughaus auf. Der besondere Charakter des Quartetts äußert sich in spielerischem Umgang mit dem Bestehenden, überraschenden Ideen, einer Prise Humor und selbstverständlicher Virtuosität. Eintritt: 18 €!