Für die Ballsaison einkleiden und Gutes tun

Schon seit vielen Jahren ist das Modehaus Jung Partner des Augsburger Presseballs, und auch in diesem Jahr umfasst diese Zusammenarbeit wieder eine spezielle Aktion: Vom 18. Oktober bis 9. November 2024 gehen zehn Euro von jedem verkauften Ball-Outfit an die Stiftung Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen.

Alexander Ferstl, Geschäftsführer des Modehauses Jung, hat ein paar Tipps für den stilvollen Auftritt: „Das rot-goldene Erscheinungsbild des diesjährigen Jubiläumsballs bietet sich für Damen ganz wunderbar an, um es mit dem Kleid oder Accessoires aufzugreifen“, sagt er. Wem Rot zu gewagt ist, liegt mit einem Outfit in klassischem Schwarz immer richtig. Dauerbrenner sind auch Silber, Gold und Pailletten als Details oder gesamtes Outfit. Besondere modische Akzente setzen in dieser Saison großzügige Rücken- und Beinausschnitte, Einsätze aus Netz oder durchsichtigem Material oder Cut-Outs, erklärt der Mode-Experte.

Icon Vergrößern Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Foto: AZ logo Icon Schließen Schließen Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Foto: AZ logo

Auch beim Ball-Outfit des Herren dürfen es Pailletten sein

Und was rät er den Herren? „Ein Anlass wie der Presseball verlangt meiner Meinung nach eine festliche, klassische Garderobe, also Anzug in Schwarz oder Tiefblau oder natürlich Smoking, immer mit Fliege“, sagt er. Das solle aber nicht heißen, dass die Herren nicht auch auffallen dürfen: „Der modemutige Mann kann mit farbigen Details oder Pailletten ein Statement setzen.“ Ob klassisch oder gewagt, das Modehaus Jung halte für jeden Geschmack und jedes Budget etwas bereit und berate gerne.