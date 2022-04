Für Naturbegeisterte, Bergfreunde und Panoramasucher: Wandertipps zum 1. Mai

Der 1. Mai ist ein klassischer Wandertag. Wer noch nicht genau weiß, wohin, für den hat der Alpenverein in Augsburg ein paar Ideen. Alle drei Touren beginnen in Augsburg.

Wenn es wieder Frühling wird, zieht es viele Menschen wieder nach draußen – zum Wandern. Und gerade der 1. Mai ist ein klassischer Wandertag. Wer könnte bessere Touren für das Wochenende empfehlen als der Deutsche Alpenverein (DAV) Augsburg? Der DAV hat für Sie drei Tipps zusammengestellt. Für keine von ist besondere Ausrüstung notwendig und der Ausgangspunkt ist jeweils Augsburg. Von dort geht es mit dem Zug oder dem Auto an den Startpunkt der Wanderung. Wer also noch nicht weiß, wohin der nächste Ausflug gehen könnte, findet hier Inspiration.

Wer ab Murnau eine Runde um den Staffelsee läuft, dem bieten sich viele Möglichkeiten für eine Verschnaufpause mit guter Sicht. Foto: Angelika Warmuth, dpa

Für Naturbegeisterte: Eine Runde um den Staffelsee bei Murnau durch schöne Mooslandschaft

Die Umrundung des Staffelsees, einer der wärmsten Seen Bayerns mit seinen sieben Inseln, ist ein Klassiker unter den Wanderwegen im Blauen Land. Zwar muss man für den Weg mit über 20 Kilometern durchaus Ausdauer mitbringen, doch ist er mit seinen Ausblicken auf See und Alpenvorland besonders reizvoll.

Anreise: Murnau, der Beginn und das Ende dieser Wanderung ist von Augsburg aus mit öffentlichen Verkehrsmittel gut erreichbar. Mit dem Zug geht es über München-Pasing nach Murnau und abends wieder zurück nach Augsburg. Die Fahrzeit beträgt jeweils 1:15 bis 1:45 Stunden.

Die Tour in Kürze:

Schwierigkeit mittel Länge 22 Kilometer Höhenmeter 190 Höhenmeter Gehzeit 6 Stunden

Die Route: Die Wanderung beginnt am Staffelsee-Freibad in Murnau und führt zunächst auf einem bewaldeten Weg am südlichen Seeufer entlang mit Blick auf die geschichtsträchtige Insel Wörth (die größte der sieben Inseln). Nach rund sechs Kilometern beginnt der sogenannten Obersee, der durch seine Mooslandschaft besticht. Seltene Pflanzen- und Tierarten können in diesem Naturschutzgebiet beobachtet werden. Die schönen Rastplätze bieten sich für eine Pause an.

Nach 13 Kilometern kommt Uffing. Wer schon schon müde gewordenen ist, kann vom Gasthof Alpenblick aus das Motorschiff zurück zum Ausgangspunkt nehmen, oder aber eine ausgiebige Rast im direkt am Ufer gelegenen Biergarten einlegen.

Wer die Runde fortsetzen möchte, läuft zunächst durch Uffing, dann auf einer Anhöhe bis nach Rieden und von dort weiter nach Seehausen, wo wiederum schöne Einkehrmöglichkeiten zur Rast einladen. Bis Murnau, dem Endpunkt der Wanderung sind es nur noch 1,5km.

Auch wenn der Schönkahler nicht besonders hoch ist, hat man von dort einen tollen Bergblick. Foto: DAV Augsburg

Für Bergfreunde: Schönes Alpenpanorama auf dem Schönkahler in den Tannheimer Bergen

Im Moment sind viele Bergtouren mit großen Risiken verbunden. Die Wanderwege sind oft noch verschneit – also nur mit entsprechender Erfahrung und Ausrüstung zu gehen. Doch ganz auf eine Bergtour muss man deshalb nicht verzichten. Der DAV Augsburg hat eine ausgewählt, die schon schneefrei ist: Der Weg auf den Schönkahler in den Tannheimer Bergen. Er besticht durch seine wunderbare Aussicht auf die Allgäuer Berge. Der DAV empfiehlt zu dieser Jahreszeit den Aufstieg von Zöbeln.

Anreise: Mit dem Auto dauert es etwas unter zwei Stunden nach Zöbeln, das schon in Österreich liegt. Ausgangspunkt der Wanderung ist der Westparkplatz in Zöbeln. Wer etwas weniger laufen möchte, kann auch beim Gasthof Zugspitzblick parken und von dort aus starten.

Die Tour in Kürze:

Schwierigkeit mittel Höhenmeter 789 Meter Dauer 5:30 Stunden

Die Route: Vom Westparkplatz in Zöblen der Beschilderung in Richtung Zugspitzblick folgen. Stetig aufwärts geht der asphaltierte Weg bis zur Oberen Halde, wo der Gasthof Zugspitzblick liegt. Von dort geht es auf einem Schotterweg weiter. Eine gute Forststraße, die nicht allzu steil ist, bringt die Wanderer weiter nach oben. Wenn es plötzlich eben wird, zweigt die Wanderroute nach rechts ab. Von dort hat man einen guten Blick auf den Einstein.

Gleich darauf zeigt der Wegweiser nach links. Über grasbewachsene Hügel geht es in den Wald. Zuerst etwas bergauf, dann leicht bergab, über zwei Holzstege und wieder aufwärts, so gelangt man zum sogenannten Alten Hof mit dem Salzstadel, einer alten Holzhütte. Von dort geht es wieder bergauf, auf den Rehbichl und den Pirschling. Von der vor Ebene sieht man rechts unten die Pfrontner Alm.

Bald ist die Gipfelkuppe des Schönkahlers (1688 m) mit dem großen, hölzernen Kreuz nach mäßigem Anstieg erreicht. Da der Schönkahler nicht all zu hoch ist, überrascht die Aussicht von dort. Der Rückweg erfolg auf dem selben Weg.

An der Wörnitz geht es entlang nach Donauwörth. Foto: Andreas Drouve, dpa

Für Panoramasucher: Von Harburg nach Donauwörth durch die Wörnitzauen

Warum immer in die Berge fahren? Wandern funktioniert auch vor der Haustür. Oder zumindest ganz in der Nähe. Diese Route führt von Harburg im Landkreis Donau-Ries nach Donauwörth. Er geht entlang der östlichen Ausläufer der Schwäbischen Alb durch das romantische Wörnitztal. Die Wanderstrecke ist sehr abwechslungsreich, hat wenig Steigungen, schöne Ausblicke und immer wieder schattige Wege durch den Wald.

Anreise: Harburg kann man von Augsburg aus einfach mit dem Zug erreichen. Die Fahrt dauert zwischen 48 Minuten und eineinhalb Stunden. Von Donauwörth – dem Endpunkt der Wanderung – kommt man mit dem Zug in einer guten halben Stunde wieder zurück nach Augsburg.

Die Tour in Kürze:

Schwierigkeit mittel Länge 22 Kilometer Höhenmeter 330 Meter Gehzeit 5 Stunden

Die Route: Der Weg beginnt am Bahnhof in Harburg. Er ist als "Main-Donau-Weg" und Albsteig (rotes Dreieck) gut markiert. Zunächst geht es am Zementwerk Märker vorbei, dann Richtung Burg. Dort biete sich ein toller Blick auf die Wörnitz, den Harburg und zum Schloss hinüber. Hier ist auch der Durchbruch der Wörnitz durch die Schwäbische und Fränkische Alb zur Donau zu finden, der ebenfalls eine Besichtigung lohnt.

Mit dem Verlassen Harburgs, an der Burg vorbei, gehe es steil eine Hangkante hinauf. Lohn dieser Mühe ist ein herrlicher Blick über das Land und die Burg von oben. Hinter diesem Aussichtspunkt ist der Weg nicht weiter beschwerlich. Er verläuft eine ganze Zeit entlang der Hangkante und bietet herrliche Aussichten.

Dann verlässt der Weg den Talrand, führt über eine schöne Allee zur Oberen Reismühle, an der die Strecke auf Forst- und Waldwege einbiegt. Der Waldweg führt bis nach Wörnitzstein. Im Wörnitztal, verlassen die Wanderer die Schwäbische und betreten die Fränkische Alb. Ein kleiner Schlenker abseits des Flusses führt nach Felsheim. Von dort hat man schon eine gute Sicht auf die Kirchtürme Donauwörths. Der Blick über die Wörnitzauen auf die Kulisse von Donauwörth ist grandios.

Auf einer alten Bahntrasse führt der weitere Wander- und Radweg ans Ziel. Durch einen alten Bahntunnel erreichen Wanderer den Park im Herzen der Stadt Doanuwörth – die Promenade. Durch die Altstadt – das sogenannte Ried –, geht es zum Bahnhof.