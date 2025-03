Die Stadt will die Sanierung der Fuggerstraße voranbringen

In Wirklichkeit sieht es doch so aus, das niemand weiss, wie man den Platz der überbreiten Straße am effektivsten verschwendet. Die Strecke ist zum "Flanieren" weitgehend unattraktiv. Außer dem Stadtmarkt gibt es fast nichts an Einkaufsmöglichkeiten gibt. Aber das "geniale" Verkehrskonzept der Stadtplaner bestand ja darin, den ganzen Verkehr durch das Nadelöhr Schätzlerstraße zu pressen und damit diesen Straßenzug komplett zu entwerten. Wahrscheinlich geht es aber nur darum, die Investitionsruine Staaatstheater subjektiv aufzuwerten und möglichst in den Mittelpunkt zu rücken. Dann müsst man aber die Volkhardstraße als nächstes sperren.