Fußball-Weltmeister Lukas Podolski eröffnet Mangal-Döner in Augsburg

Gegen 15 Uhr hat sich bereits eine größere Menschenmenge vor der Mangal-Döner-Filiale am Martin-Luther-Platz eingefunden. Sie wartet auf den Fußballweltmeister von 2014, Lukas Podolski, der am Samstag offiziell seine Filiale in Augsburg eröffnet. Der achtjährige Niklas steht mit Mama Monika ganz vorn in der Reihe. „Lukas Podolski kommt wie wir aus Schlesien und mein Sohn ist Fußball-Fan“, erklärt die Mutter, warum sie sich bei prallem Sonnenschein und lauter DJ-Musik zur Autogrammstunde anstellt. Der zwölfjährige Joshua ist mit Papa Maurice da. „Poldi ist Weltmeister. Mein Sohn und ich sind in vielen Fußballstadien unterwegs. Da hat das heute einfach gepasst“, sagt er. Kurz vor 16 Uhr ist es dann so weit: Podolski fährt mit dem Auto vor. Die Menge ruft und zückt die Handys. Der Andrang ist nun deutlich größer, als eine Stunde zuvor. Hunderte Menschen sind gekommen. Später übernimmt Podolski selbst die Organisation, um alle Fans bedienen zu können.

